C’era molta attesa per il debutto stagionale di Luka Doncic con la maglia dei Lakers, e lo sloveno non ha affatto deluso. A Phoenix, in campo per poco più di 22 minuti, l’ex Mavs ha chiuso con 25 punti,7 rimbalzi e 4 assist, ma a vincere sono stati i Suns padroni di casa. E per i ragazzi di coach JJ Redick è così arrivata le terza sconfitta in quattro partite fin qui disputate in preseason
L’attesa, dopo quasi sei mesi di pausa sanciti dall’eliminazione prematura agli scorsi playoff, era tanta, perché al termine di un’estate molto movimentata Luka Doncic non era ancora tornato a vestire la maglia dei Lakers. Lo sloveno, che dopo la batosta subita da Minnesota al primo turno si era impegnato in una profonda opera di recupero della miglior forma fisica, messa poi in mostra con la nazionale a Eurobasket, ha quindi finalmente fatto il suo ritorno in gialloviola nella notte. E se da una parte il debutto stagionale di Doncic è stato ottimo, per la squadra è arrivata un’altra sconfitta per certi versi preoccupante.
Luka c’è, i Lakers meno
Sul campo di Phoenix, contro una versione dei Suns priva in pratica di tutti i titolari, Doncic ha giocato poco più di 22 minuti mandando a referto 25 punti,7 rimbalzi e 4 assist. I Lakers, a loro volta privi del grande assente LeBron James ma con in quintetto i volti nuovi Marcus Smart e Jake LaRavia, oltre all’ex di serata Deandre Ayton, hanno però fornito una prova assai poco convincente, perdendo per 113-104 e collezionando così la terza sconfitta in quattro partite giocate durante la preseason. A preoccupare, ora che manca una settimana alla opening night, sembra soprattutto la tenuta atletica dei ragazzi di JJ Redick, che contro Phoenix sono crollati nel 3° quarto. E, quando si comincerà a giocare sul serio, anche un Doncic già in palla potrebbe non bastare per iniziare con il piede giusto la regular season.