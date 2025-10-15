C’era molta attesa per il debutto stagionale di Luka Doncic con la maglia dei Lakers, e lo sloveno non ha affatto deluso. A Phoenix, in campo per poco più di 22 minuti, l’ex Mavs ha chiuso con 25 punti,7 rimbalzi e 4 assist, ma a vincere sono stati i Suns padroni di casa. E per i ragazzi di coach JJ Redick è così arrivata le terza sconfitta in quattro partite fin qui disputate in preseason

L’attesa, dopo quasi sei mesi di pausa sanciti dall’eliminazione prematura agli scorsi playoff, era tanta, perché al termine di un’estate molto movimentata Luka Doncic non era ancora tornato a vestire la maglia dei Lakers. Lo sloveno, che dopo la batosta subita da Minnesota al primo turno si era impegnato in una profonda opera di recupero della miglior forma fisica, messa poi in mostra con la nazionale a Eurobasket, ha quindi finalmente fatto il suo ritorno in gialloviola nella notte. E se da una parte il debutto stagionale di Doncic è stato ottimo, per la squadra è arrivata un’altra sconfitta per certi versi preoccupante.