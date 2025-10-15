Esplora tutte le offerte Sky
NBA, la stagione ‘simulata’ nei pronostici di ESPN: colpi di scena e risultati a sorpresa

Chi partirà con il piede giusto nella opening night? Chi festeggerà il Natale con una vittoria? Chi alzerà la NBA Cup a dicembre? Chi chiuderà in testa alle due Conference al termine della regular season? E, infine, chi vincerà il titolo a giugno del prossimo anno? ESPN, utilizzando le sue elaborazioni statistiche, ha provato a simulare l’andamento della stagione 2025-26. E nelle previsioni non mancano i colpi di scena e i risultati a sorpresa

NBA SU SKY SPORT: TUTTI I DETTAGLI E LA PROGRAMMAZIONE

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...