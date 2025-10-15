Chi partirà con il piede giusto nella opening night? Chi festeggerà il Natale con una vittoria? Chi alzerà la NBA Cup a dicembre? Chi chiuderà in testa alle due Conference al termine della regular season? E, infine, chi vincerà il titolo a giugno del prossimo anno? ESPN, utilizzando le sue elaborazioni statistiche, ha provato a simulare l’andamento della stagione 2025-26. E nelle previsioni non mancano i colpi di scena e i risultati a sorpresa

NBA SU SKY SPORT: TUTTI I DETTAGLI E LA PROGRAMMAZIONE