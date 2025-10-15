NBA, la stagione ‘simulata’ nei pronostici di ESPN: colpi di scena e risultati a sorpresa
Chi partirà con il piede giusto nella opening night? Chi festeggerà il Natale con una vittoria? Chi alzerà la NBA Cup a dicembre? Chi chiuderà in testa alle due Conference al termine della regular season? E, infine, chi vincerà il titolo a giugno del prossimo anno? ESPN, utilizzando le sue elaborazioni statistiche, ha provato a simulare l’andamento della stagione 2025-26. E nelle previsioni non mancano i colpi di scena e i risultati a sorpresa
- Secondo la simulazione di ESPN, Oklahoma City batte Houston nella gara d’apertura (e di consegna degli anelli di campioni NBA ai Thunder) e Golden State ha la meglio sui Lakers nella opening night della stagione
- (1) Boston Celtics battono (4) Detroit Pistons
- (2) Miami Heat battono (3) Cleveland Cavaliers
- (4) Minnesota Timberwolves battono (1) Oklahoma City Thunder
- (3) Portland Trail Blazers battono (2) Memphis Grizzlies
- (1) Boston Celtics battono (2) Miami Heat
- (3) Portland Trail Blazers battono (4) Minnesota Timberwolves
- (1) Boston Celtics battono (3) Portland Trail Blazers
- Primo trionfo in NBA Cup per i Boston Celtics
- Secondo la simulazione di ESPN, a Natale i Cavs sbancano il Madison Square Garden. Sconfitta casalinga anche per i Lakers contro Houston. Vittorie invece per i lanciatissimi Thunder e Warriors, così come per Denver e per un Nikola Jokic protagonista assoluto del Christmas Day con una tripla doppia da 30 punti
- 1. Orlando Magic 57-25
- 2. New York Knicks 50-32
- 3. Atlanta Hawks 47-35
- 4. Indiana Pacers 47-35
- 5. Toronto Raptors 46-36
- 6. Milwaukee Bucks 44-38
- 7. Cleveland Cavaliers 44-38
- 8. Miami Heat 42-40
- 9. Chicago Bulls 41-41
- 10. Boston Celtics 40-42
- 11. Philadelphia 76ers 37-45
- 12. Detroit Pistons 36-46
- 13. Charlotte Hornets 23-59
- 14. Brooklyn Nets 13-69
- 15. Washington Wizards 12-70
- 1. Golden State Warriors 63-19
- 2. Oklahoma City Thunder 58-24
- 3. Denver Nuggets 55-27
- 4 Memphis Grizzlies 51-31
- 5. L.A: Clippers 48-34 .
- 6. Houston Rockets 44-38 .
- 7. Minnesota Timberwolves 44-38
- 8. Portland Trail Blazers 43-39
- 9. Phoenix Suns 42-40
- 10. Sacramento Kings 38-44
- 11. San Antonio Spurs 38-44
- 12. Dallas Mavericks 36-46
- 13. Los Angeles Lakers 36-46
- 14. New Orleans Pelicans 34-48
- 15. Utah Jazz 21-61
- (7) Cleveland Cavaliers battono (8) Miami Heat (Cleveland va al primo turno di playoff contro i Knicks)
- (9) Chicago Bulls battono (10) Boston Celtics (Chicago resta in corsa, Boston viene eliminata)
- (9) Chicago Bulls battono (8) Miami Heat (Chicago va al primo turno di playoff contro i Magic, Miami viene eliminata)
- (8) Portland Trail Blazers battono (7) Minnesota Timberwolves (Portland va al primo turno di playoff contro i Thunder)
- (10) Sacramento Kings battono (9) Phoenix Suns (Sacramento resta in corsa; Phoenix viene eliminata)
- (10) Sacramento Kings battono (7) Minnesota Timberwolves (Sacramento va al primo turno di playoff contro gli Warriors, Minnesota viene eliminata)
- 1. Utah Jazz (dai Minnesota Timberwolves)
- 2. Atlanta Hawks (dai New Orleans Pelicans)
- 3. Brooklyn Nets
- 4. Washington Wizards
- 5. Minnesota Timberwolves (dagli Utah Jazz)
- 6. Charlotte Hornets
- 7. Detroit Pistons
- 8. Dallas Mavericks
- 9. Los Angeles Lakers
- 10. Oklahoma City Thunder (dai Philadelphia 76ers)
- 11. San Antonio Spurs
- 12. Boston Celtics
- 13. Memphis Grizzlies (dai Phoenix Suns)
- 14. Miami Heat
- (1) Orlando Magic (8) Chicago Bulls 4-1
- (2) New York Knicks (7) Cleveland Cavaliers 4-2
- (3) Atlanta Hawks (6) Milwaukee Bucks 4-1
- (5) Toronto Raptors (4) Indiana Pacers 4-3
- (1) Golden State Warriors (8) Sacramento Kings 4-1
- (2) Oklahoma City Thunder (7) Portland Trail Blazers 4-0
- (6) Houston Rockets (3) Denver Nuggets 4-3
- (5) LA Clippers over (4) Memphis Grizzlies 4-2
- (1) Orlando Magic (5) Toronto Raptors 4-2
- (2) New York Knicks (3) Atlanta Hawks 4-1
- (1) Golden State Warriors (5) L.A. Clippers 4-2
- (2) Oklahoma City Thunder (6) Houston Rockets 4-3
- (1) Orlando Magic (2) New York Knicks 4-1
- (1) Golden State Warriors (2) Oklahoma City Thunder 4-2
- (1) Orlando Magic (1) Golden State Warriors, 4-3
- Secondo la simulazione di ESPN, il prossimo giugno Orlando vincerà il primo titolo NBA della sua storia al termine di una serie tiratissima contro Golden State
- Secondo la simulazione di ESPN, l’MVP delle Finals 2026 sarà Paolo Banchero, protagonista anche nella decisiva gara-7 con 32 punti