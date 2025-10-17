Tra meno di un anno, precisamente l’11 giugno del 2026, gli Stati Uniti, insieme a Messico e Canada, ospiteranno i Mondiali di calcio. E otto partite del torneo verranno disputate a Los Angeles, una città che ha scelto di affidare il ruolo di proprio ambasciatore per la ‘FIFA World Cup 2026’ a Luka Doncic, stella dei Lakers e da sempre appassionato di calcio e tifosissimo del Real Madrid
Luka Doncic non l’ha mai nascosto, anzi, non ha mai perso occasione di ribadirlo: la pallacanestro è l’amore della sua vita, uno sport a cui ha dedicato tutto e da cui è stato fin qui più che discretamente ricambiato, ma nel suo cuore il calcio occupa un posto speciale. Lo sloveno, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è da sempre un tifoso sfegatato dei Blancos e non si contano le sue presenze sugli spalti del Santiago Bernabeu nelle rare occasioni concesse dal fitto calendario della NBA. E, tra poco meno di un anno, Doncicavrà la possibilità di sublimare la sua passione per il pallone ricomprendo un ruolo simbolico e allo stesso tempo molto prestigioso.
Luka ambasciatore della città di Los Angeles
“Sono sempre stato un tifoso di calcio e non vedo l’ora che inizino i Mondiali per dare una mano a unire persone di culture diverse nella passione per questo sport”. Sono queste, in sintesi, le parole con cui Doncicha reagito alla nomina di ambasciatore della città di Los Angeles per i prossimi Mondiali assegnatogli dal ‘Los Angeles Host Committee’, creato dalla più ampia ‘Los Angeles Sports & Entertainment Commission’ in vista della FIFA World Cup che inizierà nel giugno del 2026. La città di Los Angeles, d’altronde, ospiterà ben otto partite del torneo, tra cui l’esordio dei padroni di casa degli Stati Uniti, e la stella dei Lakers, scelta proprio per la combinazione tra la sua carriera di successo nello sport e la passione per il calcio, sarà uno dei volti simbolo dei Mondiali a Los Angeles.