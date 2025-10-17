Tra meno di un anno, precisamente l’11 giugno del 2026, gli Stati Uniti, insieme a Messico e Canada, ospiteranno i Mondiali di calcio. E otto partite del torneo verranno disputate a Los Angeles, una città che ha scelto di affidare il ruolo di proprio ambasciatore per la ‘FIFA World Cup 2026’ a Luka Doncic, stella dei Lakers e da sempre appassionato di calcio e tifosissimo del Real Madrid

Luka Doncic non l’ha mai nascosto, anzi, non ha mai perso occasione di ribadirlo: la pallacanestro è l’amore della sua vita, uno sport a cui ha dedicato tutto e da cui è stato fin qui più che discretamente ricambiato, ma nel suo cuore il calcio occupa un posto speciale. Lo sloveno, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è da sempre un tifoso sfegatato dei Blancos e non si contano le sue presenze sugli spalti del Santiago Bernabeu nelle rare occasioni concesse dal fitto calendario della NBA. E, tra poco meno di un anno, Doncicavrà la possibilità di sublimare la sua passione per il pallone ricomprendo un ruolo simbolico e allo stesso tempo molto prestigioso.