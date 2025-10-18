Trae Young non estende: può liberarsi nel 2026

Trae Young e gli Atlanta Hawks non hanno raggiunto un accordo per un’estensione di contratto e per questo il playmaker entrerà potenzialmente nel suo ultimo anno di accordo con la franchigia della Georgia, avendo una player option per la stagione 2026-27. Gli Hawks, dopo un ottimo mercato estivo, cominciano la stagione con alte aspettative, ma con la loro stella potenzialmente scontenta

Nei pronostici di inizio stagione in molti indicano gli Atlanta Hawks come una possibile sorpresa nella Eastern Conference. Con una squadra già discretamente competitiva, il ritorno dall’infortunio di Jalen Johnson e gli arrivi estivi di Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker e Luke Kennard, in molti si aspettano da loro che competano per uno dei primi quattro posti nella Eastern Conference. C’è però un problema: quello di Trae Young. La stella della squadra e la dirigenza infatti non hanno raggiunto un accordo per un’estensione di contratto e per questo Young potrebbe andarsene a zero nell’estate del 2026, avendo una player option da 49 milioni di dollari da poter esercitare o declinare, diventando free agent nel secondo caso.