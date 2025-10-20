LeBron: 83 giocatori NBA non erano nati al debutto

LeBron James comincerà ai box la sua 23^ stagione in carriera, un record nella lunghissima storia della NBA che probabilmente resterà tale ancora per molto tempo. Come se 22 anni non fossero abbastanza, fa ancora più spavento il numero di giocatori che non era nemmeno nato il 29 ottobre del 2003, quando il "Prescelto" fece il suo attesissimo esordio in NBA sul campo dei Sacramento Kings. Stando ai roster ufficiali della stagione 2025-26, sono ben 83 i giocatori che non erano nati quando James ha cominciato la carriera — un numero esorbitante se consideriamo che a roster ci sono 450 giocatori, pari quindi al 18.4% della lega. Il primo è Brice Sensabaugh degli Utah Jazz, nato il 30 ottobre 2003 (esattamente il giorno dopo l’esordio di LeBron James); un altro è il Rookie dell’Anno in carica Steph Castle dei San Antonio Spurs, così come quello precedente Victor Wembanyama (entrambi classe 2004); uno invece lo conosce molto bene, visto che è Bronny James — suo figlio e compagno di squadra, così come il rookie Adou Thiero o il two-way Nick Smith Jr.. Tra i giocatori scelti al primo giro dell’ultimo Draft solamente quattro erano già nati nel giorno del debutto (Cedric Coward, Walter Clayton Jr, Nique Clifford e Yanic Konan Nierdehauser), mentre i vari classe 2006 come Cooper Flagg e Dylan Harper sono venuti al mondo quando James già competeva per il premio di MVP (secondo dietro Steve Nash, oggi suo compagno di podcast, nel 2005-06).