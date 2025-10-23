Come riportato da NBC News, l'agente di Rozier così come i Miami Heat e i Portland Trail Blazers (le squadre dei due sportivi coinvolti e arrestati in mattinata) al momento non hanno rilasciato commenti. L'avvocato di Rozier (Jim Trusty) aveva dichiarato in passato a ESPN che il suo cliente aveva incontrato più volte funzionari dell'NBA e dell'FBI nel 2023 e che l'indagine iniziale della lega aveva stabilito che non era stato commesso alcun illecito. L'NBA aveva esaminato la questione all'epoca e aveva dichiarato di non aver riscontrato alcuna violazione delle regole della lega.