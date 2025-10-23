Terry Rozier (guardia dei Miami Heat) e Chauncey Billups (coach dei Portland Trail Blazers) sono stati arrestati in giornata dall'FBI nell'ambito di un'indagine sul gioco d'azzardo illegale. Lo riporta ESPN. Alle 16, ora italiana, il direttore dell'FBI terrà una conferenza stampa per fornire i dettagli dell’operazione
Le recenti parole del commissioner NBA sul problema scommesse
Il commissioner NBA Adam Silver lo scorso martedì intervenendo al "The Pat McAfee Show" aveva affermato che la lega sta collaborando con i suoi partner di scommesse sportive per contrastare i tentativi di manipolazione. "Abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri partner di ritirare alcune scommesse accessorie - ha spiegato -. Stiamo collaborando con le società di scommesse per prevenire parte di queste manipolazioni".
Scommesse, i casi Billups e Rozier sarebbero separati
Secondo quanto riportato da ABC News, che cita fonti delle forze dell'ordine, l'allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups sarebbe stato accusato in un'operazione di poker illegale legata alla mafia. Billups dove dovrebbe comparire in tribunale già nella giornata di oggi.
La carriera di Billups
49 anni, di cui 17 passati nella NBA dove era arrivato nel Draft 1997 come terza scelta assoluta (scelto da Boston). Ha vinto un titolo NBA nel 2004 coi Detroit Pistons (Mvp delle finali). Tra il 2006 e il 2010 è stato votato All-Star cinque volte. Dopo il ritiro nel 2014, Billups ha lavorato come analista NBA per ESPN. Dopo una stagione come assistente allenatore con i Los Angeles Clippers, è stato assunto dai Portland Trail Blazers nel 2021. Nel 2024 è stato inserito Naismith Basketball Hall of Fame.
La carriera di Rozier
Nato in Ohio, è stato scelto al Draft 2015 dai Boston Celtics (scelta numero 16) dopo aver giocato a al college per i Louisville Cardinals. Veterano NBA da 10 anni, ha vestito anche le casacche dei Charlotte Hornets e dei Miami Heat, sua attuale squadra con un contratto da 30 milioni di dollari a stagione in scadenza a giugno 2026.
Per ora nessun commento
Come riportato da NBC News, l'agente di Rozier così come i Miami Heat e i Portland Trail Blazers (le squadre dei due sportivi coinvolti e arrestati in mattinata) al momento non hanno rilasciato commenti. L'avvocato di Rozier (Jim Trusty) aveva dichiarato in passato a ESPN che il suo cliente aveva incontrato più volte funzionari dell'NBA e dell'FBI nel 2023 e che l'indagine iniziale della lega aveva stabilito che non era stato commesso alcun illecito. L'NBA aveva esaminato la questione all'epoca e aveva dichiarato di non aver riscontrato alcuna violazione delle regole della lega.
Stelle NBA e scommesse, gli ultimi casi
Quattro mesi fa un'altra ex stella della NBA, Gilbert Arenas, era stato arrestato e incriminato in California per partite di poker illegali con puntate elevate in una casa nella zona di Los Angeles di proprietà di Arenas. Nelle ultime stagioni, le indagini sul gioco d'azzardo si sono estese anche ai giocatori NBA in attività: Jontay Porter si è dichiarato colpevole in un tribunale federale ed è stato squalificato a vita dalla NBA nel 2024 per aver violato le regole della lega sul gioco d'azzardo sportivo. Secondo la lega l'ex giocatore dei Toronto Raptors aveva scommesso su partite NBA e aveva rivelato informazioni riservate sulla sua partecipazione agli scommettitori.
Alle 16 parla l'FBI
Alle 16, ora italiana, è prevista una conferenza stampa da parte del direttore dell'FBI Kash Patel per annunciare gli arresti scaturiti dalle indagini. E' possibile che da qui alle 16 spuntino altri nomi coinvolti nella vicenda
Scommesse illegali, arrestato anche il coach di Portland Billups
Shams Charania poco fa su X ha dato notizia dell'arresto anche di Chauncey Billups, dal 2021 allenatore dei Portland Trail Blazers, sempre nell'ambito dell'indagine federale sulle scommesse sportive illegali che ha portato in queste ore all'arresto del giocatore dei Miami Heat Terry Rozier. Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato all'arresto del membro del membro della Hall of Fame NBA.
I fatti contestati
Le indagini coinvolgevano da tempo il giocatore per un caso di presunte scommesse illegali risalenti a una partita del marzo del 2023 tra Charlotte, in cui allora militava Rozier, e New Orleans. I bookmaker di diversi stati avevano segnalato un interesse sospetto per le scommesse sulle statistiche di Rozier in vista di quella partita. Un'impennata inaspettata di scommesse, tra cui 30 puntate in 46 minuti da parte di uno scommettitore professionista per un totale di 13.759 dollari, è arrivata con un under sui punti, i rimbalzi e gli assist di Rozier, costringendo i bookmaker a interrompere le scommesse sul giocatore. Rozier in quell’occasione giocò solo 10 minuti prima di uscire per infortunio (un problema al piede)
Rozier arrestato in Florida
Terry Rozier, guarda dei Miami Heat è stato arrestato giovedì mattina nell’ambito di un'indagine dell'FBI sulle scommesse sportive, secondo quanto riferito per primo dall’insider di ESPN Shams Charania. Rozier si trovava in un hotel di Orlando, in Florida, con la squadra dopo aver giocato e perso con i suoi Miami Heat contro gli Orlando Magic la gara inaugurale della nuova stagione NBA. Rozier non era sceso in campo, non si sa se per decisione tecnica del coach Erik Spoelstra o per altro.