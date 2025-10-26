Embiid: "2/3 minuti alla volta? Allora sto a casa"

Dopo un difficile esordio da soli 4 punti con 1/9 al tiro contro i Boston Celtics, Joel Embiid è riuscito ad adattarsi meglio alla sua "nuova normalità", realizzando 20 punti con 7/11 al tiro contro gli Charlotte Hornets. Tra le due partite c’è un fattore comune: il minutaggio fissato a 20 minuti e pochi secondi di più. Una restrizione al minutaggio decisa dallo staff medico dopo i tanti problemi avuti al ginocchio che lo hanno anche portato ad operarsi in estate. La decisione, però, non sta piacendo più di tanto all’MVP del 2023. "Preferirei non avere limitazioni ai minuti, preferirei farne a meno" ha detto Embiid dopo la partita contro Charlotte. "Più a lungo mi siedo, più brevi sono i periodi in campo per riuscire a entrare in ritmo. Gioco due, tre minuti e subito devo uscire. Due o tre minuti facendo su e giù per il campo? Non è letteralmente niente. A quel punto tanto vale stare a casa e stare con la mia famiglia".