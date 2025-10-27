Fontecchio ancora decisivo: Spoelstra lo esalta

Offerte Sky
NBA, ancora un ottimo Fontecchio contro New York: coach Spoelstra lo esalta in spogliatoio

NBA
Altra ottima prova per Simone Fontecchio, autore di 14 punti e 4 rimbalzi nel successo dei Miami Heat in casa contro una candidata al titolo come New York. Per l’azzurro 8 punti nel solo secondo quarto e altri 5 nel quarto periodo, venendo anche indicato da coach Erik Spoelstra come una delle chiavi per cambiare l’energia del match. Fontecchio ha avuto anche l’onore di guidare l’urlo di squadra nel post-partita in spogliatoio: "Ci siamo divertiti vero?" ha detto ai compagni

