Diagnosticato cancro ai testicoli a Nikola Topic

I campioni in carica degli Oklahoma City Thunder hanno annunciato che il giovane Nikola Topic ha cominciato un chemioterapico dopo che gli è stato diagnosticato un cancro ai testicoli, come dichiarato dal GM Sam Presti. I medici sono "estremamente positivi" sulle prospettive a lungo termine per Topic, scelta numero 12 nel Draft del 2024 che è rimasta fuori la scorsa stagione mentre si stava riprendendo dalla rottura del legamento crociata anteriore subita mentre ancora giocava in Serbia. Topic è stato sottoposto a una procedura a inizio di ottobre presso il MD Anderson Cancer Center di Houston per ottenere una biopsia; dopo aver ricevuto i risultati, ha chiesto al Thunder di non rivelare pubblicamente la sua diagnosi fino a quando non avesse iniziato i trattamenti chemioterapici, ha detto Presti. Topic è stato in grado di allenarsi mentre iniziava la chemioterapia, ma Presti ha detto che non c'è una data di ritorno in campo per la guardia ventenne, che ha giocato in Summer League ma non ha ancora debuttato in NBA. "Le nostre uniche aspettative su di lui sono che si concentri su questa situazione" ha detto Presti. "Questa è la sua priorità più importante. Tornerà a giocare a basket quando sarà in grado, ma non stiamo mettendo alcuna durata o aspettativa su questo, ovviamente. Ha il nostro totale sostegno, incoraggiamento e affetto".