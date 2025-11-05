V. J. Edgecombe è il 'generatore' che sta elettrizzando Philadelphia
La guardia originaria delle Bahamas in campo è pura elettricità, tra difese feroci e giocate spettacolari sopra il ferro, come racconta il suo soprannome, frutto di un'infanzia umile, in una casa senza corrente. Il suo impatto con la Nba è stato ben al di sopra della aspettative, e pensare al premio di rookie dell'anno contro il fenomeno Cooper Flagg non è più un azzardo
