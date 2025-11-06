Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, LeBron James può tornare ad allenarsi in campo: rivalutato tra 1-2 settimane

NBA
©Getty

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di LeBron James: il Re, fuori dall’inizio del training camp per sciatalgia, ha ricevuto l’ok per tornare ad allenarsi in campo con contatto e verrà rivalutato tra 1-2 settimane, in linea con la previsione di rivederlo in campo nella seconda metà di novembre. Senza di lui i Lakers stanno comunque performando bene, forti del secondo posto nella Western Conference con un record di 7-2

Quando LeBron James farà il suo debutto in questa stagione comincerà la 23^ annata della sua carriera, fissando un nuovo record nella storia della NBA. Quel giorno si è fatto attendere, visto che il Re per la prima volta in carriera non è potuto scendere in campo per l'opening night, ma si sta avvicinando sempre di più: i problemi di sciatalgia infatti sembrano essere alle spalle e, secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, James ha ricevuto l’ok dallo staff medico per tornare ad allenarsi con contatto in campo. I tempi di rivalutazione sono di 1-2 settimane, sostanzialmente in linea quindi con le tempistiche di recupero previste fin dall’inizio verso metà novembre. Senza di lui i Lakers hanno comunque performato alla grande, vincendo 7 partite su 9 in questo inizio di stagione di cui le ultime 5 consecutive, senza nemmeno poter contare sempre su Luka Doncic e Austin Reaves in tutte le gare. In sua assenza, il figlio Bronny James ha ben figurato nelle ultime uscite, meritandosi minutaggi in doppia cifra e di finire in campo con un buon impatto sul parquet.

NBA: Altre Notizie

LeBron può allenarsi: rivalutato tra 1-2 settimane

NBA

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di LeBron James: il Re, fuori dall’inizio del...

La rivincita di Ayton: 29 punti contro i Blazers

NBA

Durante l’estate i Portland Trail Blazers hanno tagliato il contratto di Deandre Ayton pur di...

Turner fischiato al primo ritorno a Indianapolis

NBA

Al suo primo ritorno da avversario contro gli Indiana Pacers, Myles Turner è stato fischiato dai...

La ‘Heat Culture’ vale anche per gli allenatori

NBA

In trasferta a Los Angeles, dove questa notte affronteranno i Lakers, gli Heat non hanno perso...

Fontecchio a Sky: "Miami? Squadra ideale per me"

NBA

In estate è passato da Detroit a Miami all’interno di una trade che ora, dopo la prima manciata...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS