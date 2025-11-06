LeBron può allenarsi: rivalutato tra 1-2 settimane

Quando LeBron James farà il suo debutto in questa stagione comincerà la 23^ annata della sua carriera, fissando un nuovo record nella storia della NBA. Quel giorno si è fatto attendere, visto che il Re per la prima volta in carriera non è potuto scendere in campo per l'opening night, ma si sta avvicinando sempre di più: i problemi di sciatalgia infatti sembrano essere alle spalle e, secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, James ha ricevuto l’ok dallo staff medico per tornare ad allenarsi con contatto in campo. I tempi di rivalutazione sono di 1-2 settimane, sostanzialmente in linea quindi con le tempistiche di recupero previste fin dall’inizio verso metà novembre. Senza di lui i Lakers hanno comunque performato alla grande, vincendo 7 partite su 9 in questo inizio di stagione di cui le ultime 5 consecutive, senza nemmeno poter contare sempre su Luka Doncic e Austin Reaves in tutte le gare. In sua assenza, il figlio Bronny James ha ben figurato nelle ultime uscite, meritandosi minutaggi in doppia cifra e di finire in campo con un buon impatto sul parquet.