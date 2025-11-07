Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, il ritorno a Phoenix è un incubo per Beal: 5 punti e 2/14 dal campo per l’ex Suns

NBA

Era uno dei protagonisti più attesi della sfida tra Suns e Clippers, perché per la prima volta dopo la burrascosa fine della sua avventura in Arizona Bradley Beal tornava a Phoenix. E l’assenza di James Harden apriva all’ex di serata le porte del quintetto dei Clippers, ma la guardia ha finito per giocare una partita poco meno che disastrosa

GREEN BRILLA AL DEBUTTO E PHOENIX TRAVOLGE I CLIPPERS: HIGHLIGHTS E RACCONTO DELLA PARTITA

 

L’occasione, per Bradley Beal, sembrava davvero di quelle ideali. I suoi Clippers, protagonisti fin qui di un avvio di stagione molto faticoso, si presentavano a Phoenix senza Kawhi Leonard e soprattutto senza James Harden, assenza quest’ultima che apriva al grande ex di serata le porte dello starting five di coach Ty Lue e quindi la possibilità di prendersi una rivincita contro la squadra che era stata sua nei due anni precedenti. E, dopo la fine burrascosa della sua avventura in Arizona, arrivata con una risoluzione consensuale del contratto che aveva poi reso il giocatore di fatto free agent, era immaginabile che Beal avrebbe provato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il campo, però, ha detto tutt’altro.

Beal e un’altra serata da dimenticare

Il boxscore di Beal nella partita persa nettamente dai suoi Clippers contro i Suns per 115-102 è abbastanza impietoso: 5 punti in poco meno di 20 minuti giocati, con un pessimo 2/14 al tiro e un plus/minus complessivo di -23. Non che la squadra, apparsa ancora troppo molle e crollata fisicamente nella seconda metà di gara, gli abbia dato una gran mano, ma l’ex di serata è sembrato in condizioni fisiche rivedibili e soprattutto ha confermato di soffrire dell’incapacità di scegliere i tiri migliori, ritrovandosi spesso a forzare anche contro una difesa di Phoenix non proprio impenetrabile. Per Beal, però, si presenta subito una possibilità di riscatto, perché Clippers e Suns si incontreranno di nuovo sabato notte, questa volta all’Intuit Dome di Los Angeles.

Approfondimento

Dunn vola: la schiacciata su alley oop. VIDEO

NBA: Altre Notizie

Curry ora prova a tirare anche…la luna

NBA

Nuova, curiosa trovata per una delle aziende per cui Steph Curry è testimonial e uomo simbolo. In...

Beal: il ritorno a Phoenix da ex è un disastro

NBA

Era uno dei protagonisti più attesi della sfida tra Suns e Clippers, perché per la prima volta...

LeBron può allenarsi: rivalutato tra 1-2 settimane

NBA

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di LeBron James: il Re, fuori dall’inizio del...

La rivincita di Ayton: 29 punti contro i Blazers

NBA

Durante l’estate i Portland Trail Blazers hanno tagliato il contratto di Deandre Ayton pur di...

Turner fischiato al primo ritorno a Indianapolis

NBA

Al suo primo ritorno da avversario contro gli Indiana Pacers, Myles Turner è stato fischiato dai...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS