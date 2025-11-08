Il progetto di restare sul parquet, spostandosi solo leggermente dal campo alla panchina, Tony Parker lo coltivava da anni, precisamente dal 2019 , quando dopo un’ultima stagione, a dire il vero non proprio memorabile, con la maglia degli Hornets aveva deciso di mettere fine alla sua lunga avventura nel basket giocato . Avventura che avrebbe potuto continuare con il ruolo di assistente allenatore , perché per ammissione del diretto interessato le proposte da parte di diverse squadre della NBA non sono mancate nel corso degli anni. Fin qui, però, l’ex leggenda degli Spurs aveva sempre declinato, preferendo operare da dirigente (oltre che da proprietario di maggioranza) all’ASVEL . Qualcosa, però, nelle ultime settimane lo ha convinto a cambiare idea.

Parker padre e la decisione di diventare allenatore

A far cambiare idea a Parker, a quanto pare, sono stati essenzialmente due fattori. Il primo è stato rappresentato dal padre, a sua volta ex giocatore americano con lunga esperienza in Europa, che lo avrebbe spinto ad abbandonare le remore avute fin lì e a mettere a disposizione dei giovani cestisti d’oggi l’immensa esperienza accumulata in vent’anni ai massimi livelli del basket mondiale. E infatti Parkerfarà proprio questo, perché l’altro fattore ad averlo convinto è stato l’interessamento da parte della federazione francese, che gli ha proposto di allenare la rappresentativa maschile under 17. Proposta accettata, e così Tony sarà sulla panchina della Francia già dal prossimo mondiale di categoria, in programma l’anno prossimo in Turchia.