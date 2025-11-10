Battaglia tra stelle nella notte, perché come da pronostico i grandi protagonisti della sfida tra Milwaukee e Houston sono Giannis Antetokounmpo da una parte e Kevin Durant dall’altra. Il greco chiude da miglior marcatore con 37 punti, ma ad avere la meglio è il super veterano, che mette in scena un’altra dimostrazione del suo straripante talento offensivo e con 31 punti trascina i Rockets alla vittoria in trasferta
Non che ci fossero molti dubbi in merito, ma per la sfida tra Bucks e Rockets il Fiserv Forum di Milwaukeeha registrato il tutto esaurito. Quella di questa notte era d’altronde l’unica occasione per i tifosi di casa per ammirare una leggenda come Kevin Durant, motivo che sarebbe ampiamente bastato per acquistare il biglietto, senza poi aggiungere il fascino dello scontro diretto con il beniamino locale Giannis Antetokounmpo. E i due si sono in effetti incrociati spesso durante la gara, con il super veterano a partire fortissimo, il greco a recuperare nella fase centrale della partita e infine l’ex Nets e Suns a decidere il risultato con l’ennesima dimostrazione del suo cristallino talento offensivo. La sfida nella sfida tra Giannis e KD, insomma, non ha affatto deluso le attese.
Giannis vs KD, battaglia tra leggende
Il tabellino personale, prendendo solo i numeri più immediati, premierebbe Antetokounmpo, miglior marcatore con 37 punti, a cui The Greek Freak ha anche aggiunto 8 rimbalzi, 3 assist e una stoppata. Dall’altra parte, però, Durant ha risposto con 31 e un eccellente 11/15 complessivo dal campo, accompagnato da 7 assist serviti ai compagni. E, soprattutto, 22 dei 31 punti segnati dal super veterano sono arrivati nel secondo tempo e 15 in un 3° quarto a dir poco stellare, con cui KD, spesso e volentieri marcato proprio da Antetokounmpo sui possessi decisivi, ha rimesso in partita i suoi Rockets guidandoli poi fino alla vittoria finale 122-115.