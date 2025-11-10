Battaglia tra stelle nella notte, perché come da pronostico i grandi protagonisti della sfida tra Milwaukee e Houston sono Giannis Antetokounmpo da una parte e Kevin Durant dall’altra. Il greco chiude da miglior marcatore con 37 punti, ma ad avere la meglio è il super veterano, che mette in scena un’altra dimostrazione del suo straripante talento offensivo e con 31 punti trascina i Rockets alla vittoria in trasferta

Non che ci fossero molti dubbi in merito, ma per la sfida tra Bucks e Rockets il Fiserv Forum di Milwaukeeha registrato il tutto esaurito. Quella di questa notte era d’altronde l’unica occasione per i tifosi di casa per ammirare una leggenda come Kevin Durant, motivo che sarebbe ampiamente bastato per acquistare il biglietto, senza poi aggiungere il fascino dello scontro diretto con il beniamino locale Giannis Antetokounmpo. E i due si sono in effetti incrociati spesso durante la gara, con il super veterano a partire fortissimo, il greco a recuperare nella fase centrale della partita e infine l’ex Nets e Suns a decidere il risultato con l’ennesima dimostrazione del suo cristallino talento offensivo. La sfida nella sfida tra Giannis e KD, insomma, non ha affatto deluso le attese.