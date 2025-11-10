Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, che battaglia tra Giannis e Durant: il greco ci prova, ma vince il super veterano

NBA

Battaglia tra stelle nella notte, perché come da pronostico i grandi protagonisti della sfida tra Milwaukee e Houston sono Giannis Antetokounmpo da una parte e Kevin Durant dall’altra. Il greco chiude da miglior marcatore con 37 punti, ma ad avere la meglio è il super veterano, che mette in scena un’altra dimostrazione del suo straripante talento offensivo e con 31 punti trascina i Rockets alla vittoria in trasferta

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA

 

Non che ci fossero molti dubbi in merito, ma per la sfida tra Bucks e Rockets il Fiserv Forum di Milwaukeeha registrato il tutto esaurito. Quella di questa notte era d’altronde l’unica occasione per i tifosi di casa per ammirare una leggenda come Kevin Durant, motivo che sarebbe ampiamente bastato per acquistare il biglietto, senza poi aggiungere il fascino dello scontro diretto con il beniamino locale Giannis Antetokounmpo. E i due si sono in effetti incrociati spesso durante la gara, con il super veterano a partire fortissimo, il greco a recuperare nella fase centrale della partita e infine l’ex Nets e Suns a decidere il risultato con l’ennesima dimostrazione del suo cristallino talento offensivo. La sfida nella sfida tra Giannis e KD, insomma, non ha affatto deluso le attese.

Giannis vs KD, battaglia tra leggende

Il tabellino personale, prendendo solo i numeri più immediati, premierebbe Antetokounmpo, miglior marcatore con 37 punti, a cui The Greek Freak ha anche aggiunto 8 rimbalzi, 3 assist e una stoppata. Dall’altra parte, però, Durant ha risposto con 31 e un eccellente 11/15 complessivo dal campo, accompagnato da 7 assist serviti ai compagni. E, soprattutto, 22 dei 31 punti segnati dal super veterano sono arrivati nel secondo tempo e 15 in un 3° quarto a dir poco stellare, con cui KD, spesso e volentieri marcato proprio da Antetokounmpo sui possessi decisivi, ha rimesso in partita i suoi Rockets guidandoli poi fino alla vittoria finale 122-115

NBA: Altre Notizie

Durant vince la battaglia tra stelle con Giannis

NBA

Battaglia tra stelle nella notte, perché come da pronostico i grandi protagonisti della sfida tra...

LeBron potrebbe allenarsi con la squadra G League

NBA

Il piano di recupero di LeBron James prevede di aumentare le attività di cinque contro cinque, ma...

San Antonio riabbraccia Fox: 24 punti alla prima

NBA

Alla 9^ partita stagionale i San Antonio Spurs hanno potuto finalmente riabbracciare De’Aaron...

Fontecchio ancora utile: 7 punti contro Portland

NBA

Pur dovendo fare i conti con le assenze di Herro e Adebayo, i Miami Heat sono riusciti a battere...

Tony Parker allenerà la Francia under 17

NBA

La tentazione di tentare l’avventura in panchina Tony Parker l’aveva da anni, ma fin qui aveva...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS