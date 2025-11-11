La lettera di Patrick Dumont ai tifosi dei Mavs

Il proprietario dei Dallas Mavericks Patrick Dumont ha pubblicato una lettera aperta ai tifosi dei Mavs, prendendosi la responsabilità della decisione di licenziare Nico Harrison dalla posizione di General Manager. “Quando i risultati non soddisfano le aspettative, è mia responsabilità agire: per questo ho deciso di licenziare Nico Harrison. Sono completamente impegnato nel successo dei Mavericks”. Di seguito la traduzione integrale

Cara famiglia Mavs,

Il 30 maggio 2024 i Mavericks hanno vinto il titolo della Western Conference. Non siamo stati all'altezza delle finali NBA, ma eravamo tutti d'accordo che il nostro futuro fosse luminoso. Come tifosi di questa franchigia, avete tutto il diritto di pretendere da noi l’impegno necessario per arrivare al successo.

Nessuno associato all'organizzazione dei Mavericks è contento dell'inizio di quella che tutti credevamo sarebbe stata una stagione promettente. Avete grandi aspettative per i Mavericks e io sono d’accordo con voi. Quando i risultati non soddisfano le aspettative, è mia responsabilità agire. Per questo ho preso la decisione deciso di dividere le nostre strade col general manager Nico Harrison.

Anche se rimane ancora da disputare la maggior parte della stagione 2025-26 e so che i nostri giocatori sono profondamente impegnati nel creare una cultura vincente, questa decisione è di fondamentale importanza per indirizzare la nostra franchigia verso una direzione positiva da qui in avanti.

Capisco il profondo impatto che hanno avuto questi ultimi mesi difficili. Sappiate che sono completamente impegnato nel successo dei Mavericks.

Grazie per il vostro sostegno, grazie per averci messo davanti alle nostre responsabilità e grazie per la vostra passione e per la vostra pazienza. Vi meritate trasparenza e una squadra che rifletta il vostro spirito. Il nostro obiettivo è riportare un basket vincente a Dallas e vincere i titoli.

La nostra famiglia è impegnata in questa missione e a continuare a investire a Dallas e nel futuro dei Mavericks.

Per favore, unisciti a me nel continuare a tifare per i nostri giocatori e sostenere tutti coloro che lavorano per rendere questa organizzazione la migliore possibile.

Go Mavs!

Grazie,

Patrick