Nell’ottimo inizio di stagione dei Knicks c’è anche la partenza lanciata di Karl-Anthony Towns, tornato ad occupare con una certa stabilità il ruolo di secondo lungo nella nuova struttura tattica portata da coach Mike Brown e fin qui autore di 20.7 punti e 12.7 rimbalzi di media a partita. E quanto a doppie doppie per punti e rimbalzi, fin qui l’ex Minnesota ha fatto meglio anche dei mostri sacri degli MVP, centrando l’obiettivo in 9 delle 10 partite giocate