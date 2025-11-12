Era da tempo che in casa Sixers non arrivavano tre buone notizie una in fila all’altra. La prima è giunta direttamente dal campo, dove Philadelphia ha battuto Boston in volata 102-100, cogliendo la 6^ vittoria in 10 partite in questo promettente avvio di stagione. E dopo la sirena finale della sfida con i Celtics, la franchigia ha diramato aggiornamenti importanti relativamente allo stato di salute di Paul George e Joel Embiid. Il primo, reduce dall’intervento chirurgico subito lo scorso luglio al ginocchio sinistro, è ancora in attesa del suo debutto stagionale ma sarebbe nelle fasi finali del recupero post-operatorio e starebbe ultimando il programma di rafforzamento del quadricipite della gamba sinistra. Il secondo, invece, era uscito dalla vittoria su Toronto di sabato scorso, dove aveva mandato a referto la sua sesta presenza in questa regular season, con un dolore persistente al ginocchio destro. Gli esami clinici effettuati, però, come confermato direttamente da coach Nick Nurse, non hanno rilevato danni particolari e il camerunense potrebbe tornare in campo già in una delle prossime partite.