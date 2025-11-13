La serata, per Luka Doncic, non è stata delle più felici, perché a Oklahoma City è arrivata una pesante sconfitta e lo sloveno ha chiuso con 19 punti e un assai rivedibile 7/20 dal campo. E dopo la partita alla stella dei Lakers è stato chiesto del licenziamento del General Manager che ne aveva deciso la cessione, ma lui ha preferito non commentare direttamente

L’umore, come è facile intuire, non era dei migliori, perché Luka Doncic e i suoi Lakers avevano appena subito una nettissima sconfitta sul campo dei campion NBA in carica . Il 121-92 finale in favore dei Thunder, d’altronde, racconta solo in parte di una superiorità apparsa evidente fin dalla palla a due e lo sloveno, trattato come sorvegliato speciale dalla formidabile difesa avversaria, ha chiuso con 19 punti e 7/20 dal campo . Poco, troppo poco per pensare anche solo di impensierire Oklahoma City , e quindi logicamente in conferenza stampa l’aria era di quelle tese o, quantomeno, la delusione era palpabile. Doncic, però, era evidentemente preparato all’arrivo della fatidica, forse inevitabile domanda riguardante il caos in cui negli ultimi giorni è precipitata la sua ex squadra.

Luka, Dallas, i Lakers, il passato e il presente

“La città di Dallas, i tifosi e i giocatori della squadra avranno sempre un posto speciale nel mio cuore” ha risposto Doncic quando gli è stato chiesto del recente licenziamento di Nico Harrison, il General Manager che aveva architettato la famosa trade che ha portato lo sloveno a Los Angeles lo scorso febbraio, “pensavo che sarei rimasto lì per sempre, ma non è andata così. Dallas sarà per sempre casa mia, ma ora come ora sono concentrato sui Lakers e sull’andare avanti, anche se una parte di me rimarrà per sempre con i Mavs”. E, a fronte di una ulteriore domanda relativa a un possibile ritorno a Dallas in futuro, Doncic ha tagliato corto: “Ora sono concentrato sui Lakers, non ho altri commenti da fare”.