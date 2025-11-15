Cleveland-Memphis alle 23 su Sky Sport Basket

Offerte Black Friday
NBA, Cleveland ospita Memphis alle 23 su Sky Sport Basket

Dopo la sconfitta interna contro Toronto, i Cleveland Cavaliers ospitano i Memphis Grizzlies reduci da sette ko nelle ultime otto partite. I Cavs vogliono approfittare del calendario che li vede impegnati davanti al proprio pubblico per sei gare consecutive: appuntamento alle 23 in diretta su Sky Sport Basket col commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

I Cleveland Cavaliers volevano cominciare in altra maniera la striscia di gare interne più lunghe della stagione. Alla prima partita di sei gare consecutive davanti al proprio pubblico, i Cavs hanno perso malamente contro i Toronto Raptors, bestia nera di questo loro inizio di stagione (0-2 il record con i canadesi, 8-3 quello col resto della NBA). Il calendario non ha aiutato, visto che si trattava della quinta partita in sette giorni per la squadra di coach Atkinson, ma è anche vero che la sera prima avevano vinto a Miami pur senza poter contare su Donovan Mitchell e Evan Mobley, che erano invece in campo contro i Raptors ma hanno faticato. Per questo c’è subito voglia di rivalsa, ospitando invece dei Memphis Grizzlies in caduta libera.

Dopo aver cominciato la stagione con 3 vittorie e 2 sconfitte, i Grizzlies hanno perso sette delle ultime otto dopo il "caso Morant". La spaccatura pubblica tra la stella della squadra e l’allenatore Tuomas Iisalo sta avendo effetti nefasti sull’annata di Memphis, alle prese anche con numerosi problemi di infortuni: Ty Jerome, Scotty Pippen Jr., Javon Small e Brandon Clarke sicuramente non saranno del match, mentre sono in dubbio Cedric Coward, Olivier-Maxence Prosper e Zach Edey. Morant dovrebbe essere a disposizione dopo aver saltato l’ultima partita contro Boston, in una serata in cui i Grizzlies hanno preso 131 punti (dopo i 133 della sera precedente a New York), ma è chiaro che a questa squadra serve una sterzata. Appuntamento alle 23 in diretta su Sky Sport Basket con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.

Morant si lamenta del coach, Memphis lo sospende

