NBA, clima teso a Memphis e Morant risponde così: "Cosa non va? Chiedetelo al coach"

NBA

Nella notte i Grizzlies hanno perso in casa contro i Lakers, rimediando la terza sconfitta in sei partite, e sul banco degli imputati è salito un Ja Morant ancora una volta deludente e autore di una prova da soli 8 punti con un disastroso 3/14 al tiro. E nelle interviste del dopogara, la stella di Memphis non ha nascosto la sua frustrazione per la conduzione tecnica della squadra

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA

 

Il record, volendo, non sarebbe nemmeno così deludente, perché con tre vittorie e tre sconfitte nelle prime sei partite di regular season i Grizzlies si trovano in piena zona play-in a Ovest. Eppure, a Memphis il clima appare già piuttosto teso. Nella notte, in effetti, è arrivato lo stop casalingo contro i Lakers di uno scatenato Luka Doncic, al rientro dopo una settimana ai box per un lieve infortunio e autore di una prova eccellente da 44 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. È stato proprio lo sloveno a fare la differenza nel 117-112 finale in favore degli ospiti, mentre i padroni di casa non hanno avuto un rendimento nemmeno paragonabile da parte della loro stella.

Morant deludente e arrabbiato, a Memphis è aria di crisi

Il boxscore personale di Ja Morant parla chiaro: 8 punti e un disastroso 3/14 dal campo, statistiche che hanno di fatto imposto a coach Tuomas Iisalo a ridurne l’utilizzo a 31 minuti e a non affidargli la palla in alcuni dei possessi che poi hanno deciso la partita. E la stella dei Grizzlies pare non aver preso bene nessuna delle due scelte, tanto che quando dopo la sconfitta gli è stato chiesto cosa fosse andato storto per Memphisha risposto: “Andate a chiederlo al coaching staff”. E poco dopo Morant, quando gli è stato chiesto cosa avrebbe dovuto fare la squadra per battere i Lakers, ha ribadito: “Stando alle decisioni prese dalla panchina, forse non avrei dovuto giocare io”. 

Approfondimento

44 punti di Luka Doncic contro Memphis. VIDEO

