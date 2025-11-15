I New Orleans Pelicans hanno deciso di licenziare l’allenatore Willie Green: al suo posto sarà James Borrego a guidare la squadra ad interim. Green paga la partenza da sole 2 vittorie e 10 sconfitte in regular season e lascia la franchigia dopo cinque stagioni, portandola ai playoff per due volte

Salta la prima panchina della stagione NBA: secondo quanto riportato dal giornalista Chris Haynes, i New Orleans Pelicans hanno deciso di licenziare coach Willie Green, sostituendolo ad interim col suo assistente allenatore James Borrego (già capo-allenatore a Orlando ad interim nel 2015 e a Charlotte dal 2018 al 2022). Green paga la pessima partenza in regular season con sole due vittorie a fronte di 10 sconfitte insieme a uno dei peggiori rendimenti della lega (quart’ultimo per differenziale su 100 possessi). Il suo possibile licenziamento era nell’aria dopo che la dirigenza dei Pelicans è cambiata in estate, passando da David Griffin a Joe Dumars e Troy Weaver: è prassi infatti che, quando si insedia una nuova dirigenza, scelga un "proprio" allenatore invece che uno già presente, anche se in questo caso era stata data fiducia all'allenatore. Green lascia i Pelicans dopo essere stato assunto nel luglio del 2021, guidando la squadra a due apparizioni ai playoff nel 2022 (sconfitto 4-2 dai Golden State Warriors poi campioni NBA) e nel 2024 (4-0 contro gli Oklahoma City Thunder). Il suo record complessivo è di 150 vittorie e 190 sconfitte, pari al 44% di successi.