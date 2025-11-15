Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mercato NBA, New Orleans licenzia l'allenatore Willie Green

NBA
©Getty

I New Orleans Pelicans hanno deciso di licenziare l’allenatore Willie Green: al suo posto sarà James Borrego a guidare la squadra ad interim. Green paga la partenza da sole 2 vittorie e 10 sconfitte in regular season e lascia la franchigia dopo cinque stagioni, portandola ai playoff per due volte

Salta la prima panchina della stagione NBA: secondo quanto riportato dal giornalista Chris Haynes, i New Orleans Pelicans hanno deciso di licenziare coach Willie Green, sostituendolo ad interim col suo assistente allenatore James Borrego (già capo-allenatore a Orlando ad interim nel 2015 e a Charlotte dal 2018 al 2022). Green paga la pessima partenza in regular season con sole due vittorie a fronte di 10 sconfitte insieme a uno dei peggiori rendimenti della lega (quart’ultimo per differenziale su 100 possessi). Il suo possibile licenziamento era nell’aria dopo che la dirigenza dei Pelicans è cambiata in estate, passando da David Griffin a Joe Dumars e Troy Weaver: è prassi infatti che, quando si insedia una nuova dirigenza, scelga un "proprio" allenatore invece che uno già presente, anche se in questo caso era stata data fiducia all'allenatore. Green lascia i Pelicans dopo essere stato assunto nel luglio del 2021, guidando la squadra a due apparizioni ai playoff nel 2022 (sconfitto 4-2 dai Golden State Warriors poi campioni NBA) e nel 2024 (4-0 contro gli Oklahoma City Thunder). Il suo record complessivo è di 150 vittorie e 190 sconfitte, pari al 44% di successi.

NBA: Altre Notizie

Cleveland-Memphis alle 23 su Sky Sport Basket

NBA

Dopo la sconfitta interna contro Toronto, i Cleveland Cavaliers ospitano i Memphis Grizzlies...

Finch: "Se fai podcast puoi allenare i Lakers"

NBA

Ospite di episodio live del celebre Zach Lowe Show in un locale di Minneapolis, l’allenatore dei...

Steph Curry lascia Under Armour dopo 12 anni

NBA

Dopo 12 anni di partnership, a sorpresa Steph Curry e Under Armour hanno deciso di separarsi....

Ron Artest, campione NBA ai Lakers, compie 46 anni

NBA

Oggi compie 46 anni Ron Artest o, meglio, Metta Sandiford-Artest, nome adottato dopo l'ultimo...

Dallas: Davis e Irving sono sul mercato?

NBA

Il terremoto iniziato due giorni fa a Dallas con il licenziamento di Nico Harrison, General...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS