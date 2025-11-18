George torna in campo: "Arrugginito, ma sto bene"

A quasi un mese dall’inizio della regular season, Paul George ha finalmente fatto il suo esordio stagionale con i Philadelphia 76ers, curiosamente contro la sua ex squadra degli LA Clippers. George, partito titolare, è rimasto in campo per i primi cinque minuti di ciascun quarto, chiudendo alla fine con 9 punti, 7 rimbalzi, 3 assist e 2 stoppate con 2/9 al tiro in 21 minuti. George è andato subito a segno con la prima tripla su assist di Tyrese Maxey e ha subito fallo su un tentativo dall’arco sul possesso successivo, ma ha poi litigato col canestro realizzando solo un altro tiro in avvicinamento nel secondo quarto. Il veterano ha poi assistito dalla panchina agli ultimi 8:52 di partita, nei quali i Sixers sono riusciti a rimontare e a battere i Clippers. "Mi sono sentito bene" ha detto George dopo la partita. "È stato bello finalmente giocare di nuovo a basket. Sono passati circa otto mesi dalla mia ultima partita, quindi è stato un lungo viaggio. Un sacco di alti e bassi, un sacco di intoppi... ma è stato bello andare in campo finalmente, e mi sono sentito bene. Un po’ arrugginito, ma è andata bene". I Sixers non hanno però potuto contare su Joel Embiid, ancora alle prese con un ginocchio destro dolorante che lo ha portato a saltare le ultime quattro partite. Il suo rientro però non dovrebbe essere distante, e al netto del problema al ginocchio che sta fermando anche Kelly Oubre, col rientro di George i Sixers non sono lontani dal poter essere al completo.