L’attesa per l’ennesimo record della carriera di LeBron James , questa volta, è stata più lunga del solito. Il super veterano, infatti, è dovuto rimanere a guardare per quasi tutto il primo mese di regular season a causa di un problema al nervo sciatico , saltando così le prime 14 partite disputate dai suoi Lakers . Nella notte, però, nella gara casalinga contro Utah , LeBron ha finalmente fatto il suo esordio stagionale, mandando così a referto una presenza che sancisce la sua 23^ stagione in NBA , traguardo mai raggiunto da altri in tutta la storia della lega . E, all’interno di una vittoria agevole per 140-126 , James ha dato subito segnali positivi , segnando peraltro un altro record , meno significativo del primo ma comunque importante.

Il debutto di LeBron e la doppia cifra

Il tabellino di LeBron contro i Jazz dice di una doppia da 11 punti e 12 assist in poco meno di 30 minuti giocati, a cui vanno aggiunti anche 3 rimbalzi e una palla recuperata. E gli 11 punti messi a segno hanno consentito a James di estendere a 1.293 la sua striscia di partite consecutive in doppia cifra per punti segnati. La stella dei Lakers è di fatto sempre andata in doppia cifra in ogni partita giocata a partire dal 6 gennaio 2007. Più che guardare al passato, però, LeBron e con lui la squadra sembrano voler guardare al futuro. Al termine della partita, infatti, a coach JJ Redick è stato chiesto quanto secondo lui dovrebbe metterci LeBron per tornare al picco di forma, e la risposta dell’allenatore gialloviola è stata come d’abitudine sincera e diretta: “Non ne ho davvero idea, in teoria ci vorrebbe un po’, ma LeBron è fatto in maniera diversa rispetto a tutti gli altri”.