Ieri notte i Nuggets hanno vinto sul campo di New Orleans, un risultato quasi scontato vista la distanza che separa le due squadre al momento. A tenere banco, però, è stato soprattutto il duello tra Nikola Jokic e il rookie dei Pelicans Derik Queen. E dopo la partita il tre volte MVP ha avuto parole d’elogio per il giovane avversario, che parrebbe assomigliargli non poco

Allo Smoothie King Center di New Orleans il risultato della partita, nonostante lo sforzo profuso dai padroni di casa contro i Nuggets, non è mai sembrato davvero in bilico. E la vittoria 125-118 degli ospiti, come d’abitudine ormai da qualche anno, ha compreso una tripla doppia di Nikola Jokic. Il serbo, senza nemmeno dover mettere le marce alte, ha chiuso con 28 punti, 12 assist e 11 rimbalzi, faticando solo quando di fronte a sé si è trovato un avversario mai incontrato prima. A operare nominalmente da centro per i Pelicans, infatti, c’era Derik Queen, rookie per cui lo scorso giugno New Orleans aveva messo in piedi una trade alquanto spericolata con Atlanta in modo da poterlo scegliere con la 13^ chiamata al Draft. E l’ex Maryland non è riuscito ad andare in tripla doppia, fermandosi a 30 punti, 9 rimbalzi e 4 assist, e tantomeno è riuscito a trascinare i suoi alla vittoria, ma si è comunque meritato i complimenti dell’illustre collega.