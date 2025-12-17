Se ne parla da diversi anni e ora a dare ulteriormente corpo alla possibilità che la NBA aggiunga due nuove squadre è proprio il commissioner Adam Silver. Nella conferenza stampa tenuta prima della finale di NBA Cup, Silver ha confermato che una decisione in tal senso verrà presa l’anno prossimo e che Las Vegas e Seattle sarebbero in prima fila nella corsa ad aggiudicarsi le due nuove possibili franchigie

Il primo annuncio che prospettava la possibilità di una possibile espansione della NBA Adam Silver l’aveva fatto ormai più di cinque anni fa, ovvero nella conferenza stampa di apertura della stagione 2020-21 . Da allora i rumors sulla ipotetica introduzione di due nuove squadre non si sono mai davvero fermati, anche perché il commissioner si è più volte detto aperto a tale prospettiva. Forse il progetto, ormai in fase di concretizzazione, di una NBA Europe ha un po’ fatto ombra all’eventuale allargamento della lega negli Stati Uniti , ma è stato lo stesso Silver a tornare sull’argomento prima della finale di NBA Cup tra Knicks e Spurs . E per la prima volta Silver ha fornito una tempistica concreta per la decisione che la NBA dovrà prendere : “Penso che siamo a buon punto con le valutazioni sulla possibilità di aggiungere due nuove squadre e credo che arriveremo ad una decisione nell’arco dell’anno prossimo ”.

Le questioni in ballo e le città in pole position

Nela conferenza stampa in cui ha annunciato il 2026 come anno della possibile svolta, Silver non ha poi nascosto le implicazioni che si nascondono dietro all’eventuale passaggio da 30 a 32 squadre: “L’analisi economica dell’operazione è complessa, perché ovviamente ogni proprietario di franchigia passerebbe dal possedere 1/30 della NBA al possederne 1/32 e quindi occorre aver ben chiari gli obiettivi futuri e come raggiungerli nel caso decidessimo di procedere”. Quanto alle città che potrebbero ospitare le due nuove franchigie, pur sottolineando che nessuna decisione in merito è stata ancora presa, Silver ha ammesso che in pole position ci sarebbero Seattle, senza squadra dal 2008, quando gli allora Supersonicssono diventati gli Oklahoma City Thunder, e Las Vegas, che per il terzo anno consecutivo ha ospitato le Final Four di NBA Cup meritandosi parole di elogio da parte di Silver (“Non ho dubbi sul fatto che, nonostante le squadre presenti in città nelle altre leghe professionistiche e le tante varietà di intrattenimento che offre, Las Vegas possa permettersi di ospitare una franchigia NBA”).