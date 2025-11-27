Offerte Black Friday
Nella Eastern Conference stanno cambiando le gerarchie

Matteo Soragna

Se i Pistons sono la conferma di quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione grazie alla crescita di Cunningham e Duren, Raptors e Heat (approfittando del rendimento altalenante delle più quotate New York, Cleveland e Orlando), che erano date per squadre da play-in, sono la piacevolissima sorpresa dell'Est in questo primo scorcio di regular season. Primo appuntamento della nuova rubrica di Sky Sport Insider a tema NBA a cura di Matteo Soragna

