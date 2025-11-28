Per Oklahoma City , che fin qui ha dominato la regular season senza nemmeno dare l’impressione di ingranare le marce alte, il bello sembra arrivare ora. I Thunder , infatti, hanno vinto 18 delle 19 partite disputate nel primo mese della nuova stagione, facendolo spesso in maniera molto netta, e sono riusciti nell’impresa senza il loro secondo miglior giocatore . Jalen Williams , infatti, dopo aver giocato di fatto tutti gli scorsi playoff con una lesione al legamento del polso destro , è stato operato a luglio poco dopo il trionfo alle Finals contro Indiana e, secondo quanto riportato da ESPN, sarebbe finalmente pronto per fare il suo esordio questa notte nella sfida casalinga contro Phoenix che può valere il passaggio ai quarti di finale della NBA Cup .

Williams torna e i Thunder fanno ancora più paura

Giusto per rendere l’idea, senza Williams i Thunder in questo inizio di stagione hanno dovuto rinunciare ad un giocatore che l’anno scorso aveva viaggiato a 21.3 punti, 5.3 rimbalzi e 5.1 assist di media a partita, confermando lo stesso eccellente rendimento anche nella cavalcata che ha poi portato al titolo durante i playoff. Cavalcata ai playoff durante la quale Williams ha per l’appunto sopportato anche il problema e il dolore al polso destro, poi operato a luglio. E il suo rientro coincide con una partita non banale, perché questa notte Oklahoma City e Phoenix si giocheranno il passaggio del turno in NBA Cup. Chi vince va ai quarti, chi perde deve sperare di strappare la ‘wild card’ in palio a Ovest. E i Thunder affrontano questa sfida con unWilliams in più.