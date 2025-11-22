Uno dei più grandi playmaker nella storia del gioco dice basta . La sua 21^ stagione è cominciata da appena un mese, ma Chris Paul ha già deciso che sarà la sua ultima annata prima del ritiro al termine della stagione. La notizia, rilanciata e confermata da Shams Charania di ESPN, è stata fatta intendere dallo stesso CP3 con diversi post sui social a poche ore dalla sfida tra i suoi LA Clippers e gli Hornets a Charlotte ( in diretta alle 19 su Sky Sport Max ) , dichiarandosi " grato per quest'ultima opportunità " di giocare nel suo stato natale del North Carolina, con una lunga carrellata riepilogativa dei suoi migliori momenti in carriera e la canzone "I Did It My Way" del suo amico Jay-Z.

La carriera leggendaria di "The Point God"

Scelto alla numero 3 del Draft del 2005, Chris Paul è il secondo giocatore con più stagioni NBA attualmente in attività con 21, dietro solamente alle 23 di LeBron James. La lista di riconoscimenti in carriera è sterminata: 12 volte All-Star, 11 volte nei quintetti All-NBA, 9 volte nei quintetti difensivi, Rookie dell'Anno nel 2006, 5 volte miglior passatore e 6 volte miglior recuperatore di palloni, nonché MVP dell'All-Star Game del 2013. Un rendimento altissimo che gli è valso il soprannome di "Point God" specialmente negli anni agli L.A. Clippers, la squadra con cui ha giocato maggiormente in carriera (oltre a New Orleans, Houston, OKC, Phoenix, Golden State e San Antonio) e a cui è tornato quest'anno con un contratto al minimo salariale, finora senza togliersi grandi soddisfazioni. I suoi 12.532 assist in carriera lo posizionano al secondo posto all-time dietro solamente a John Stockton, che proprio come lui non è mai riuscito a vincere il titolo NBA - arrivando in finale nel 2021 con Phoenix e perdendo per mano dei Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo.