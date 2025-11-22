La 21^ stagione in NBA sarà anche l’ultima per Chris Paul, che ha deciso di ritirarsi al termine di questa annata. Il 12 volte All-Star lo ha fatto intendere con un post prima della gara dei suoi L.A. Clippers sul campo degli Charlotte Hornets, ringraziando per “l’ultima volta” in cui giocherà nel suo stato natale, il North Carolina
Uno dei più grandi playmaker nella storia del gioco dice basta. La sua 21^ stagione è cominciata da appena un mese, ma Chris Paul ha già deciso che sarà la sua ultima annata prima del ritiro al termine della stagione. La notizia, rilanciata e confermata da Shams Charania di ESPN, è stata fatta intendere dallo stesso CP3 con diversi post sui social a poche ore dalla sfida tra i suoi LA Clippers e gli Hornets a Charlotte (in diretta alle 19 su Sky Sport Max), dichiarandosi "grato per quest'ultima opportunità" di giocare nel suo stato natale del North Carolina, con una lunga carrellata riepilogativa dei suoi migliori momenti in carriera e la canzone "I Did It My Way" del suo amico Jay-Z.
La carriera leggendaria di "The Point God"
Scelto alla numero 3 del Draft del 2005, Chris Paul è il secondo giocatore con più stagioni NBA attualmente in attività con 21, dietro solamente alle 23 di LeBron James. La lista di riconoscimenti in carriera è sterminata: 12 volte All-Star, 11 volte nei quintetti All-NBA, 9 volte nei quintetti difensivi, Rookie dell'Anno nel 2006, 5 volte miglior passatore e 6 volte miglior recuperatore di palloni, nonché MVP dell'All-Star Game del 2013. Un rendimento altissimo che gli è valso il soprannome di "Point God" specialmente negli anni agli L.A. Clippers, la squadra con cui ha giocato maggiormente in carriera (oltre a New Orleans, Houston, OKC, Phoenix, Golden State e San Antonio) e a cui è tornato quest'anno con un contratto al minimo salariale, finora senza togliersi grandi soddisfazioni. I suoi 12.532 assist in carriera lo posizionano al secondo posto all-time dietro solamente a John Stockton, che proprio come lui non è mai riuscito a vincere il titolo NBA - arrivando in finale nel 2021 con Phoenix e perdendo per mano dei Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo.