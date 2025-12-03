Atletismo e aggressività fuori dal comune, fenomenale nei fondamentali tecnici, una carriera lunghissima in NBA anche nel ruolo di uomo franchigia: tutto questo, e molto altro, è stato Gallinari, nonostante qualche rimpianto per i troppi infortuni che l'hanno inevitabilmente limitato. Uno dei più grandi giocatori italiani di sempre, come ci racconta chi l'ha visto, accompagnato e sfidato da vicino