Doncic annuncia la nascita della figlia Olivia

NBA, Luka Doncic torna dai Lakers dopo la nascita della secondogenita

NBA

Luka Doncic ha annunciato sui social la nascita della sua secondogenita, Olivia, motivo per cui ha saltato le ultime due gare dei Los Angeles Lakers contro Toronto e Boston. Lo sloveno, volato a Lubiana per assistere alla nascita, si è riunito ai suoi compagni di squadra e sarà in campo stanotte per la sfida ai Philadelphia 76ers

Nuovo fiocco rosa in casa Doncic. Dopo Gabriela, nata due anni fa, la stella dei Lakers e la fidanzata Anamaria Goltes hanno annunciato sui social la nascita di Olivia, secondogenita della famiglia e motivo per cui lo sloveno ha saltato le ultime due gare coi Los Angeles Lakers. Ufficialmente assente per "motivi personali", Doncic è tornato a Lubiana, in Slovenia, per assistere alla nascita di Olivia e poi si è riunito ai suoi compagni a Philadelphia, dove questa notte sarà regolarmente in campo con i gialloviola per sfidare i 76ers. Doncic non ha preso parte al back-to-back tra Toronto (con la partita decisa da una tripla sulla sirena di Rui Hachimura su assist di LeBron James) e Boston (dove invece è arrivata una pesante sconfitta), ma sarà in uniforme per chiudere questa trasferta da tre partite sulla costa est e poi presente nella notte tra mercoledì e giovedì per il quarto di finale di NBA Cup contro i San Antonio Spurs.

