Doncic annuncia la nascita della figlia Olivia

Nuovo fiocco rosa in casa Doncic. Dopo Gabriela, nata due anni fa, la stella dei Lakers e la fidanzata Anamaria Goltes hanno annunciato sui social la nascita di Olivia, secondogenita della famiglia e motivo per cui lo sloveno ha saltato le ultime due gare coi Los Angeles Lakers. Ufficialmente assente per "motivi personali", Doncic è tornato a Lubiana, in Slovenia, per assistere alla nascita di Olivia e poi si è riunito ai suoi compagni a Philadelphia, dove questa notte sarà regolarmente in campo con i gialloviola per sfidare i 76ers. Doncic non ha preso parte al back-to-back tra Toronto (con la partita decisa da una tripla sulla sirena di Rui Hachimura su assist di LeBron James) e Boston (dove invece è arrivata una pesante sconfitta), ma sarà in uniforme per chiudere questa trasferta da tre partite sulla costa est e poi presente nella notte tra mercoledì e giovedì per il quarto di finale di NBA Cup contro i San Antonio Spurs.