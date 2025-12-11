NBA, Anthony Davis è davvero sul mercato? Cinque trade che potrebbero convincere Dallas
La stagione dei Mavs, attualmente fuori anche dalla zona play-in a Ovest, sta prendendo una piega decisamente complicata e a Dallas potrebbero decidere di mettere sul mercato quello che lo scorso febbraio era stato il pezzo forte dello scambio che aveva portato ai Lakers Luka Doncic. E secondo ESPN sono ben cinque le squadre che potrebbero puntare a portarsi a casa Anthony Davis
- Il record attuale dice 9-16 e non basta nemmeno per andare al play-in, e delle 25 partite disputate fin qui dai Mavs Anthony Davis ne ha giocate solo 10, tra problemi fisici di vario tipo e piccoli infortuni. Dopo poco più di sei mesi dal suo sbarco in Texas, quindi, per l’ex Lakers l’avventura a Dallas sembrerebbe già arrivata agli sgoccioli. E nonostante i tanti passaggi a vuoto dell’ultima annata, su di lui ci sarebbero diverse squadre
- Detroit Pistons
- Anthony Davis
- Tobias Harris
- Jaden Ivey
- Ron Holland II
- Atlanta Hawks
- Anthony Davis
- Jonathan Kuminga
- Buddy Hield
- Devin Carter
- Zach LaVine
- Una prima scelta al Draft 2026 (via Warriors, protetta top-14)
- Una prima scelta al Draft 2027 (la peggiore tra quelle di Buck e Pelicans, protetta top-4)
- Trae Young
- Luke Kennard
- Kristaps Porzingis
- Doug McDermott
- Compensazione economica
- Toronto Raptors
- Anthony Davis
- Tony Bradley
- RJ Barrett
- Jakob Poeltl
- Jarace Walker
- Ochai Agbaji
- Una prima scelta al Draft 2026 (via Toronto)
- Una prima scelta al Draft 2027 (via Indiana, protetta top-14)
- Daniel Gafford
- Golden State Warriors
- Anthony Davis
- Mason Plumlee
- Draymond Green
- Jonathan Kuminga
- Una prima scelta al Draft 2026 (da Golden State)
- Buddy Hield
- Maxi Kleber
- Dalton Knecht
- Compensazione economica (dai Lakers)
- San Antonio Spurs
- Anthony Davis
- Harrison Barnes
- Keldon Johnson
- Luke Kornet
- Una prima scelta al Draft 2026 (via Utah)
- Una seconda scelta al Draft 2028 e 2029 (via Chicago)
- Naji Marshall