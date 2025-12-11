Offerte Sky
NBA, Anthony Davis è davvero sul mercato? Cinque trade che potrebbero convincere Dallas

NBA fotogallery
23 foto

La stagione dei Mavs, attualmente fuori anche dalla zona play-in a Ovest, sta prendendo una piega decisamente complicata e a Dallas potrebbero decidere di mettere sul mercato quello che lo scorso febbraio era stato il pezzo forte dello scambio che aveva portato ai Lakers Luka Doncic. E secondo ESPN sono ben cinque le squadre che potrebbero puntare a portarsi a casa Anthony Davis

Cinque possibili trade per Anthony Davis

NBA

La stagione dei Mavs, attualmente fuori anche dalla zona play-in a Ovest, sta prendendo una piega...

23 foto

Lively si opera, stagione finita: gli infortunati

NBA

La stagione NBA, lunga e faticosa, miete periodicamente le sue "vittime". A loro si aggiunge...

38 foto

Murray e Brown sono i giocatori della settimana

NBA

Ricomincia la stagione NBA e ricomincia anche l’appuntamento con i premi individuali settimana...

14 foto

LeBron punta al record di vittorie. CLASSIFICA

NBA

Tra i pochi record che ancora mancano a LeBron c'è quello del numero di vittorie in carriera. Il...

25 foto

I migliori realizzatori NBA: Harden in top-10

CLASSIFICA

Con un tiro libero realizzato nel terzo quarto della sfida tra i suoi LA Clippers e i Minnesota...

50 foto

    Rich Paul: "I Lakers non sono una contender"

    NBA

    L’agente di LeBron James, Rich Paul, nella puntata del suo podcast con Max Kellerman “Game Over”...

    Wemby, niente quarto di finale contro i Lakers

    NBA

    Pur essendo tornato ad allenarsi con la squadra, Victor Wembanyama non prenderà parte al quarto...

    Anche senza SGA, OKC non perde mai: record 23-1

    NBA

    Per la prima volta in stagione gli Oklahoma City Thunder hanno dovuto fare a meno di Shai...