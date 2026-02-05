Dopo la conclusione della deadline che lo ha visto rimanere ai Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo ha pubblicato sul suo profilo Instagram il celebre discorso di "The Wolf of Wall Street", quello in cui il personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio urla a squarciagola "Io non me ne vado". A questo ha aggiunto anche la frase: "Le leggende non inseguono. Loro attraggono"
Mercato NBA: Ivica Zubac passa a Indiana
A sorpresa i Clippers cedono Ivica Zubac a Indiana in cambio di Mathurin, Jackson e prime scelte al Draft. I Lakers mettono le mani su Luke Kennard cedendo Gabe Vincent ad Atlanta. Minnesota prende Ayo Dosunmu da Chicago in uno scambio che coinvolge altri tre giocatori. Milwaukee ha deciso di tenere Giannis Antetokounmpo. Tutti gli scambi e le firme del mercato prima della deadline fissata per oggi alle 21 italiane RIVIVI L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO - COME CAMBIANO LE SQUADRE DOPO IL MERCATO