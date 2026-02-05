Dopo le cessioni di Desmond Bane in estate e di Jaren Jackson Jr alla deadline, tutti si aspettavano che anche Ja Morant venisse ceduto dai Memphis Grizzlies per cominciare una nuova era. Invece la dirigenza ha deciso di tenerlo, continuando a chiedere una prima scelta al Draft che nessuna squadra però ha voluto offrire per l'ex All-Star

Giannis Antetokounmpo non è stato l'unico nome grosso sul mercato a non cambiare squadra. Mentre molti si aspettavano che i Milwaukee Bucks decidessero di rimandare in estate ogni discorso riguardante il proprio uomo franchigie, sostanzialmente tutti pensavano invece che i giorni di Ja Morant ai Memphis Grizzlies fossero finiti. Dopo le cessioni di Desmond Bane (in estate agli Orlando Magic) e di Jaren Jackson Jr (due giorni fa agli Utah Jazz), il terzo dei "Big Three" dei Grizzlies sembrava destinato a essere scambiato sul mercato, complici anche i rapporti difficili con l'allenatore Tuomas Iisalo e i continui problemi di infortuni. I Grizzlies però, forti dei tanti asset già accumulati, hanno fissato una linea non oltrepassabile: non avrebbero accettato nessuna offerta senza almeno una scelta al primo giro dentro. Magari qualche squadra l'ha anche messa sul piatto (anche se le indicazioni che arrivano dagli insider del mercato NBA suggeriscono di no), ma vista la permanenza di Morant sappiamo per certo che nessuna offerta è stata in grado di convincere Memphis a cedere il numero 12, che quindi dovrà continuare a vivere da "separato in casa" almeno fino al termine di questa stagione.