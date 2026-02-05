Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Mercato NBA, Ja Morant resta a Memphis: nessuno ha offerto una prima scelta

NBA
©Getty

Dopo le cessioni di Desmond Bane in estate e di Jaren Jackson Jr alla deadline, tutti si aspettavano che anche Ja Morant venisse ceduto dai Memphis Grizzlies per cominciare una nuova era. Invece la dirigenza ha deciso di tenerlo, continuando a chiedere una prima scelta al Draft che nessuna squadra però ha voluto offrire per l'ex All-Star

LE NEWS DI MERCATO LIVE - TUTTI I GIOCATORI SCAMBIATI - COME CAMBIANO LE SQUADRE

Giannis Antetokounmpo non è stato l'unico nome grosso sul mercato a non cambiare squadra. Mentre molti si aspettavano che i Milwaukee Bucks decidessero di rimandare in estate ogni discorso riguardante il proprio uomo franchigie, sostanzialmente tutti pensavano invece che i giorni di Ja Morant ai Memphis Grizzlies fossero finiti. Dopo le cessioni di Desmond Bane (in estate agli Orlando Magic) e di Jaren Jackson Jr (due giorni fa agli Utah Jazz), il terzo dei "Big Three" dei Grizzlies sembrava destinato a essere scambiato sul mercato, complici anche i rapporti difficili con l'allenatore Tuomas Iisalo e i continui problemi di infortuni. I Grizzlies però, forti dei tanti asset già accumulati, hanno fissato una linea non oltrepassabile: non avrebbero accettato nessuna offerta senza almeno una scelta al primo giro dentro. Magari qualche squadra l'ha anche messa sul piatto (anche se le indicazioni che arrivano dagli insider del mercato NBA suggeriscono di no), ma vista la permanenza di Morant sappiamo per certo che nessuna offerta è stata in grado di convincere Memphis a cedere il numero 12, che quindi dovrà continuare a vivere da "separato in casa" almeno fino al termine di questa stagione.

FOTOGALLERY

©Getty

1/73
NBA

Mercato NBA: Ivica Zubac passa a Indiana

A sorpresa i Clippers cedono Ivica Zubac a Indiana in cambio di Mathurin, Jackson e prime scelte al Draft. I Lakers mettono le mani su Luke Kennard cedendo Gabe Vincent ad Atlanta. Minnesota prende Ayo Dosunmu da Chicago in uno scambio che coinvolge altri tre giocatori. Milwaukee ha deciso di tenere Giannis Antetokounmpo. Tutti gli scambi e le firme del mercato prima della deadline fissata per oggi alle 21 italiane RIVIVI L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO - COME CAMBIANO LE SQUADRE DOPO IL MERCATO

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Giannis: "Le leggende non inseguono, attraggono"

NBA

Dopo la conclusione della deadline che lo ha visto rimanere ai Milwaukee Bucks, Giannis...

Ultimo giorno di mercato: tutte le notizie

live NBA

Si è conclusa la deadline degli scambi del mercato NBA. L'addio di Giannis Antetokounmpo a...

Giannis Antetokounmpo rimane ai Bucks, per ora

NBA

Dopo aver ascoltato le offerte del resto della lega, i Milwaukee Bucks hanno reso noto alle altre...

Golden State: arriva Porzingis, addio a Kuminga

NBA

Gli Warriors erano dati in prima fila nella corsa a Giannis Antetokounmpo, ma nella notte hanno...

Jaxson Hayes sospeso per aver spinto una mascotte

NBA

Il centro dei Los Angeles Lakers Jaxson Hayes è stato sospeso per una partita dalla NBA per aver...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS