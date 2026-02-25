Rob Pelinka rimane capo della dirigenza dei Lakers

Parlando per la prima volta dopo il passaggio di proprietà dei Lakers, il nuovo presidente delle business operation Lon Rosen ha confermato il posto di Rob Pelinka a capo della parte cestistica della dirigenza gialloviola. "I Lakers hanno un gruppo di successo e Rob ha il potere di prendere le decisioni. Le cose stanno andando bene, ma ovviamente possono evolvere. Non so se ci saranno dei cambiamenti perché la franchigia è in un buon momento"

Se in campo la stagione dei Los Angeles Lakers prosegue tra alti e bassi, dietro le quinte la franchigia sta attraversando un momento di grande cambiamento . Il passaggio di mano dalla famiglia Buss al nuovo proprietario Mark Walter per 10 miliardi di dollari sta portando i primi cambiamenti all’interno della franchigia, a partire dall’addio allo storico presidente del lato business Tim Harris , sostituito da Lon Rosen — dirigente di grande successo coi Dodgers di baseball, con cui i Lakers condividono ora la proprietà. Rosen si occuperà soprattutto del lato finanziario della franchigia come braccio destro di Walter, ma è a lui che dovrà fare riferimento Rob Pelinka — il quale, almeno al momento è stato confermato dallo stesso Rosen come presidente delle operazioni cestistiche e General Manager della squadra. "Penso che i Lakers abbiano un gruppo di grande successo" ha detto Rosen parlando per la prima volta da quando è stato assegnato ai Lakers. " Le cose stanno andando bene, ma ovviamente possono evolvere . Ci saranno dei cambiamenti? Non so cosa significa nello specifico perché è una franchigia in buona salute".

Nuovi innesti in dirigenza e il ruolo di Magic Johnson

Pelinka continuerà a ricoprire il suo ruolo, ma nel front office verranno inserite nuove figure. "Rob ha il potere di prendere decisioni e verrà affiancato da Andrew Friedman e Farhan Zaidi. Avrà una panchina più lunga, aspetto che credo lui apprezzi. Loro due hanno delle caratteristiche uniche e possono essere utili anche qui, almeno secondo la nostra visione". Negli ultimi tempi si era vociferato anche di un possibile ritorno di Magic Johnson, anche se Rosen ha smentito (almeno in parte) questa prospettiva. "Ervin è una delle persone più straordinarie che io conosca nonché uno dei miei migliori amici" ha detto il 67enne Rosen, che ha cominciato la sua carriera come stagista ai Lakers a 19 anni proprio quando Magic è arrivato ai Lakers. "È un grande tifoso dei Lakers ed è coinvolto in mille squadre diverse, ma non avrà un ruolo quotidiano. Non cambierà sostanzialmente nulla rispetto a quello che è già, cioè un super fan. E non è una brutta cosa da avere".