Momenti di autentico terrore per Chris Bosh, che ha voluto raccontare quanto accadutogli attraverso i suoi profili social. L’ex stella di Toronto e Miami, costretta al ritiro prematuro nel 2019 per via di consistenti problemi di coaguli nel sangue, è infatti svenuta all’improvviso qualche giorno fa. “È stato tutto così improvviso che non ho avuto il tempo di reagire, sono svenuto e quando mi sono risvegliato non ricordavo cosa fosse successo e mi sono ritrovato per terra completamente coperto di sangue”, racconta lo stesso Bosh in un video dove mostra anche i segni del suo stato di salute precario. “Sono felice di essere vivo” ha quindi ripetuto il due volte campione NBA, senza voler entrare nei dettagli medici rispetto a quanto accaduto ma aggiungendo che l’esperienza traumatica vissuta lo ha reso più conscio di come la vita vada apprezzata giorno per giorno, chiudendo poi con un invito a fare proprio questo rivolto a tutto il resto del mondo.