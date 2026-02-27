Offerte Sky
NBA, Bosh rivela: "Ho rischiato di morire, sono felice di essere vivo"

NBA

L’ex stella di Miami e Toronto, ritiratasi prematuramente nel 2019 a causa di problemi di coaguli nel sangue, ha rivelato un grande spavento subito qualche giorno fa. Senza accorgersi di nulla, Chris Bosh si sarebbe risvegliato coperto di sangue dopo essere svenuto, raccontando il tutto attraverso i suoi profili social

Momenti di autentico terrore per Chris Bosh, che ha voluto raccontare quanto accadutogli attraverso i suoi profili social. L’ex stella di Toronto e Miami, costretta al ritiro prematuro nel 2019 per via di consistenti problemi di coaguli nel sangue, è infatti svenuta all’improvviso qualche giorno fa. “È stato tutto così improvviso che non ho avuto il tempo di reagire, sono svenuto e quando mi sono risvegliato non ricordavo cosa fosse successo e mi sono ritrovato per terra completamente coperto di sangue”, racconta lo stesso Bosh in un video dove mostra anche i segni del suo stato di salute precario. “Sono felice di essere vivo” ha quindi ripetuto il due volte campione NBA, senza voler entrare nei dettagli medici rispetto a quanto accaduto ma aggiungendo che l’esperienza traumatica vissuta lo ha reso più conscio di come la vita vada apprezzata giorno per giorno, chiudendo poi con un invito a fare proprio questo rivolto a tutto il resto del mondo.

