Non c’è alcun dubbio che Cade Cunningham stia disputando una stagione straordinaria. Anche stanotte contro gli Oklahoma City Thunder (seppur privi di tutti i loro migliori giocatori) ha disputato una gara eccellente, riflessa da un tabellino pienissimo: 29 punti, 4 rimbalzi, 13 assist, 3 recuperi e 3 stoppate con 11/16 al tiro e 3/5 dalla lunga distanza in 38 minuti, guidando i Pistons al successo. In stagione le sue cifre sono da primo quintetto All-NBA (oltre 25 punti di media con quasi 6 rimbalzi e 10 assist, insieme a 1.5 recuperi e una stoppata a partita), eppure il dato più importante che potrebbe portarlo a vincere il premio di Most Valuable Player è un altro: quello delle partite giocate. Cunningham infatti ha saltato solamente 6 partite quest’anno ed è quindi in pieno ritmo per disputare le 65 gare che servono per essere "eleggibili" per i premi stagionali — cosa che invece non si può dare per certa per i suoi rivali più accreditati.