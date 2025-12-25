A Natale, salvo lockout, in NBA si gioca sin dalla sua seconda stagione, nel 1947. Dal 2008 in campo vanno dieci squadre, mai casuali, e negli ultimi 18 anni sempre LeBron James, recordman all-time con 19 presenze. Ripercorriamo a ritroso 25 fra le più grandi partite di Natale, fra stelle affermate, astri nascenti e anche qualche Grinch particolarmente ispirato…
