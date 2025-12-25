Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
le storie

Le 25 partite NBA di Natale che non possiamo scordare

Christian Giordano

Christian Giordano
©Getty

A Natale, salvo lockout, in NBA si gioca sin dalla sua seconda stagione, nel 1947. Dal 2008 in campo vanno dieci squadre, mai casuali, e negli ultimi 18 anni sempre LeBron James, recordman all-time con 19 presenze. Ripercorriamo a ritroso 25 fra le più grandi partite di Natale, fra stelle affermate, astri nascenti e anche qualche Grinch particolarmente ispirato…

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ