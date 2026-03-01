Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, mille triple in carriera coi Lakers: LeBron James raggiunge Kobe Bryant

NBA

Con le quattro triple realizzate stanotte nel primo tempo contro i Golden State Warriors, LeBron James ha superato quota 1.000 triple realizzate con la maglia dei Los Angeles Lakers. Nella storia della franchigia solamente Kobe Bryant ha raggiunto la quadrupla cifra, anche se due suoi compagni potrebbero raggiungerli tra non molto

Nella larga vittoria dei Los Angeles Lakers sui Golden State Warriors ha messo il suo zampino anche LeBron James, autore di 20 dei suoi 22 punti in un primo tempo semplicemente perfetto specialmente dalla lunga distanza. James infatti ha cominciato realizzando le prime quattro triple tentate nella sua partita, il suo massimo in un tempo in questa stagione, spingendo i gialloviola oltre le 20 lunghezze di vantaggio e togliendosi la soddisfazione di accostare il suo nome a quello di Kobe Bryant nella storia della franchigia. Da ieri notte infatti solamente loro due possono vantare almeno 1.000 triple a segno con i Lakers, con Kobe ovviamente in vetta a quota 1.827 e James alle sue spalle a 1.002, con Derek Fisher (846), Nick Van Exel (750) e Byron Scott (595) a chiudere la top-5. Presto però altri due compagni di James potrebbero scalare quella classifica: Austin Reaves è infatti a quota 574 con i Lakers in 313 partite (poco meno di 2 a partita ma destinate a salire), mentre Doncic è già a 275 pur avendo disputato solo 75 gare finora in gialloviola (3.7 a partita). Dando per scontato che continuino a giocare assieme a Los Angeles anche nella prossima stagione, presto LeBron e Kobe non saranno più da soli nel club delle 1.000 triple.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Mille triple coi Lakers: solo Kobe come LeBron

NBA

Con le quattro triple realizzate stanotte nel primo tempo contro i Golden State Warriors, LeBron...

Curry: "Infortunio strano, resterò fuori ancora"

NBA

Questa notte Steph Curry ha saltato la sua decima partita consecutiva, ancora alle prese con un...

Niente Denver: Khris Middleton resta ai Mavs

NBA

Nonostante le voci su un possibile buyout, Khris Middleton ha deciso di concludere la stagione ai...

Doncic fa 27 anni: "Ma dai compagni niente regalo"

NBA

Luka Doncic ha festeggiato in campo i suoi 27 anni, realizzando 26 punti con 6 rimbalzi e 8...

Ayton si lamenta: "Non sono un Capela qualsiasi"

NBA

Secondo quanto riportato da ESPN, dopo la sconfitta casalinga contro Orlando di martedì scorso...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS