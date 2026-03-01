Nella larga vittoria dei Los Angeles Lakers sui Golden State Warriors ha messo il suo zampino anche LeBron James, autore di 20 dei suoi 22 punti in un primo tempo semplicemente perfetto specialmente dalla lunga distanza. James infatti ha cominciato realizzando le prime quattro triple tentate nella sua partita, il suo massimo in un tempo in questa stagione, spingendo i gialloviola oltre le 20 lunghezze di vantaggio e togliendosi la soddisfazione di accostare il suo nome a quello di Kobe Bryant nella storia della franchigia. Da ieri notte infatti solamente loro due possono vantare almeno 1.000 triple a segno con i Lakers, con Kobe ovviamente in vetta a quota 1.827 e James alle sue spalle a 1.002, con Derek Fisher (846), Nick Van Exel (750) e Byron Scott (595) a chiudere la top-5. Presto però altri due compagni di James potrebbero scalare quella classifica: Austin Reaves è infatti a quota 574 con i Lakers in 313 partite (poco meno di 2 a partita ma destinate a salire), mentre Doncic è già a 275 pur avendo disputato solo 75 gare finora in gialloviola (3.7 a partita). Dando per scontato che continuino a giocare assieme a Los Angeles anche nella prossima stagione, presto LeBron e Kobe non saranno più da soli nel club delle 1.000 triple.