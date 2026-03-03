Le voci sull’imminente rientro in campo di Jayson Tatum, fuori dal maggio dello scorso anno per la rottura del tendine d’Achille, si fanno sempre più insistenti e il giocatore, che per il momento non si esprime al riguardo, ha pubblicato sui suoi profili social una nuova puntata del documentario che segue il suo recupero. E anche se non ci sono tempistiche certe, Tatum non sembra avere dubbi su quale sarà il suo ruolo una volta tornato a indossare la canotta dei Celtics

Le ultime notizie concrete, che risalgono alla scorsa settimana, riferivano dell’effettivo ritorno di Jayson Tatum nei cinque-contro-cinque in allenamento con i compagni . Un aggiornamento, quello fornito da ESPN, che ha comprensibilmente finito per alimentare le voci di un imminente rientro in campo per la stella dei Celtics , ferma dal maggio dello scorso anno dopo la rottura del tendine d’Achille nella serie di playoff con i Knicks . Secondo molti la partita giusta per rivedere Tatum con la canotta biancoverde potrebbe essere quella in programma venerdì notte al TD Garden contro Dallas , ma si tratta per l’appunto di ipotesi che per ora non hanno trovato conferma né da parte del giocatore né tantomeno da parte della squadra . Di certo, però, c’è che Tatum ha le idee ben chiare rispetto a quale sarà il suo ruolo una volta tornato sul parquet .

Tatum e il piano per il rientro

Tutto il percorso di recupero dall’infortunio di Tatum è stato documentato in ‘The Long Road Ahead’, serie prodotta e condivisa proprio dal giocatore in diversi episodi. E nell’ultimo pubblicato ieri, Tatum appare in dialogo con Martin O’Malley, il chirurgo che l’ha operato, e di fronte all’affermazione del medico, “sono fiducioso: tornerai a essere lo stesso giocatore che eri prima dell’infortunio”, l’ex Duke risponde senza esitazioni: “Dottore, non ho certo intenzione di tornare per fare il gregario”. E, come era forse inevitabile, qualcuno ha letto in queste parole l’intenzione di tornare in campo solo una volta recuperata al 100% la miglior condizione fisica e, quindi, rimandare alla prossima stagione il rientro. Se si tratterà anche in questo caso di mere speculazioni lo scopriremo nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane, perché alla conclusione della regular season dei Celtics mancano ora 21 partite e una decisione circa il possibile reintegro di Tatum non dovrebbe tardare troppo.