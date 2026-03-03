Zion Williamson, che dopo aver giocato con buona continuità in questa stagione si è recentemente fermato per una distorsione alla caviglia destra, ha concesso una lunga intervista a ESPN nella quale ha anche rivelato di avere come traguardo le Olimpiadi del 2028. E visto che Team USA dovrà giocoforza andare incontro ad un necessario ricambio generazionale, la sua candidatura potrebbe avere successo, a patto che la stella dei Pelicans trovi il modo di evitare gli ormai cronici problemi fisici

La stagione dei Pelicans , va detto, aveva da tempo preso una direzione ben precisa, con la squadra incapace di trovare una sua identità e il front office rassegnato ad un altro anno nei bassifondi della Western Conference . Tra le poche note positive a New Orleans c’era però quella riguardante Zion Williamson , che prima di fermarsi qualche giorno fa per una distorsione alla caviglia destra aveva giocato 45 partite . Un traguardo non da poco, perché l’ex prima scelta al Draft del 2019 arrivava dalle 30 disputate nella regular season 2024-25 . Ora il nuovo stop ha riaperto i dubbi relativi ad una fragilità fisica ormai cronica . Williamson , ospite di ESPN, sembra però non aver perso l’ottimismo e ha dimostrato di voler guardare avanti . Anche molto avanti.

Zion, gli infortuni e Team USA

Lo stesso Williamson, nella lunga intervista concessa a Malika Andrews, si è detto ferito dalle voci che lo vorrebbero poco attento al mantenimento della forma fisica ideale e quindi, almeno implicitamente, complice dei tanti infortuni di varia natura avuti nel corso degli ultimi anni. Zion ha però anche voluto volgere lo sguardo al futuro e, a domanda esplicita ha risposto senza esitazioni: “Far parte di Team USA a Los Angeles 2028 è senza dubbio un mio obbiettivo e sarebbe un onore rappresentare il mio paese alle Olimpiadi”. Williamson, quindi, lancia la sua candidatura in vista dell’inevitabile ricambio generazionale a cui la nazionale andrà incontro nei prossimi anni. E la stella dei Pelicans, che compirà 26 anni il prossimo giugno, non nasconde tuttavia la consapevolezza di doversi guadagnare la chiamata: “Al di là delle parole, so che devo giocare e dimostrare di meritare un posto in squadra”.