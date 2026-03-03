Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Zion si lancia: "Sogno di vestire la maglia di Team USA a Los Angeles 2028"

NBA

Zion Williamson, che dopo aver giocato con buona continuità in questa stagione si è recentemente fermato per una distorsione alla caviglia destra, ha concesso una lunga intervista a ESPN nella quale ha anche rivelato di avere come traguardo le Olimpiadi del 2028. E visto che Team USA dovrà giocoforza andare incontro ad un necessario ricambio generazionale, la sua candidatura potrebbe avere successo, a patto che la stella dei Pelicans trovi il modo di evitare gli ormai cronici problemi fisici

La stagione dei Pelicans, va detto, aveva da tempo preso una direzione ben precisa, con la squadra incapace di trovare una sua identità e il front office rassegnato ad un altro anno nei bassifondi della Western Conference. Tra le poche note positive a New Orleans c’era però quella riguardante Zion Williamson, che prima di fermarsi qualche giorno fa per una distorsione alla caviglia destra aveva giocato 45 partite. Un traguardo non da poco, perché l’ex prima scelta al Draft del 2019 arrivava dalle 30 disputate nella regular season 2024-25. Ora il nuovo stop ha riaperto i dubbi relativi ad una fragilità fisica ormai cronica.Williamson, ospite di ESPN, sembra però non aver perso l’ottimismo e ha dimostrato di voler guardare avanti. Anche molto avanti.

Zion, gli infortuni e Team USA

Lo stesso Williamson, nella lunga intervista concessa a Malika Andrews, si è detto ferito dalle voci che lo vorrebbero poco attento al mantenimento della forma fisica ideale e quindi, almeno implicitamente, complice dei tanti infortuni di varia natura avuti nel corso degli ultimi anni. Zion ha però anche voluto volgere lo sguardo al futuro e, a domanda esplicita ha risposto senza esitazioni: “Far parte di Team USA a Los Angeles 2028 è senza dubbio un mio obbiettivo e sarebbe un onore rappresentare il mio paese alle Olimpiadi”. Williamson, quindi, lancia la sua candidatura in vista dell’inevitabile ricambio generazionale a cui la nazionale andrà incontro nei prossimi anni. E la stella dei Pelicans, che compirà 26 anni il prossimo giugno, non nasconde tuttavia la consapevolezza di doversi guadagnare la chiamata: “Al di là delle parole, so che devo giocare e dimostrare di meritare un posto in squadra”. 

Approfondimento

L.A. 2028: Durant vuole esserci, Curry ci pensa

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Zion Williamson: "Voglio esserci a L.A. 2028"

NBA

Zion Williamson, che dopo aver giocato con buona continuità in questa stagione si è recentemente...

Tatum: "Non torno per fare il gregario"

NBA

Le voci sull’imminente rientro in campo di Jayson Tatum, fuori dal maggio dello scorso anno per...

Reddick vince ancora in NASCAR e imita Jordan

NBA

Terza vittoria in questo 2026 per Tyler Reddick, che ieri ha trionfato al Circuit Of The Americas...

Djokovic ospite dei Lakers: foto con LeBron e Luka

NBA

Ospite speciale alla Crypto.com Arena di Los Angeles per la sfida tra Lakers e Kings. A godersi...

Mille triple coi Lakers: solo Kobe come LeBron

NBA

Con le quattro triple realizzate stanotte nel primo tempo contro i Golden State Warriors, LeBron...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS