Reddick vince ancora per la squadra di Jordan e ne imita l’esultanza leggendaria

NBA
Tyler Reddick-X

Terza vittoria in questo 2026 per Tyler Reddick, che ieri ha trionfato al Circuit Of The Americas in Texas per la 23XI, scuderia di proprietà di Michael Jordan. E dopo il trionfo nella corsa il pilota ha deciso di replicare la foto leggendaria con cui il suo attuale datore di lavoro aveva festeggiato il terzo titolo vinto con i Bulls nel 1993

JORDAN TRIONFA ANCHE IN NASCAR E IMPAZZISCE DI GIOIA

 

Dopo aver conquistato la gara al Circuit Of The Americas di Austin, Texas, terza vittoria consecutiva in questo 2026 per quello che è stato fin qui il dominatore del circuito NASCARTyler Reddick deve aver pensato: perché no? Infondo il suo datore di lavoro, titolare della scuderia 23XI l’aveva fatto più di trent’anni fa dopo il terzo titolo NBA consecutivo vinto con i Bulls, e allora perché non replicare una foto leggendaria? Detto, fatto: Reddick si è prima messo in posa e poi ha condiviso sui suoi profili social lo scatto, mettendolo accanto proprio a quello di Michael Jordan senza nemmeno il bisogno di alcuna didascalia, commento o hashtag del caso. Un gesto che l’ex Chicago pare aver apprezzato, anche perché, come successo dopo i due successi precedenti nelle scorse settimane, ha festeggiato calorosamente il trionfo del suo pilota.

