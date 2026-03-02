Reddick vince ancora per la squadra di Jordan e ne imita l’esultanza leggendaria

Reddick vince ancora per la squadra di Jordan e ne imita l’esultanza leggendariaNBA
Terza vittoria in questo 2026 per Tyler Reddick, che ieri ha trionfato al Circuit Of The Americas in Texas per la 23XI, scuderia di proprietà di Michael Jordan. E dopo il trionfo nella corsa il pilota ha deciso di replicare la foto leggendaria con cui il suo attuale datore di lavoro aveva festeggiato il terzo titolo vinto con i Bulls nel 1993
JORDAN TRIONFA ANCHE IN NASCAR E IMPAZZISCE DI GIOIA
Dopo aver conquistato la gara al Circuit Of The Americas di Austin, Texas, terza vittoria consecutiva in questo 2026 per quello che è stato fin qui il dominatore del circuito NASCAR, Tyler Reddick deve aver pensato: perché no? Infondo il suo datore di lavoro, titolare della scuderia 23XI l’aveva fatto più di trent’anni fa dopo il terzo titolo NBA consecutivo vinto con i Bulls, e allora perché non replicare una foto leggendaria? Detto, fatto: Reddick si è prima messo in posa e poi ha condiviso sui suoi profili social lo scatto, mettendolo accanto proprio a quello di Michael Jordan senza nemmeno il bisogno di alcuna didascalia, commento o hashtag del caso. Un gesto che l’ex Chicago pare aver apprezzato, anche perché, come successo dopo i due successi precedenti nelle scorse settimane, ha festeggiato calorosamente il trionfo del suo pilota.