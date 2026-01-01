Sei domande (più una) alla NBA del 2026

Si è appena chiuso un 2025 segnato dal primo titolo nella storia dei Thunder, o almeno il primo dal trasferimento da Seattle a Oklahoma City avvenuto nel 2008, dalla trade che ha portato Luka Doncic ai Lakers e infine dalla vittoria dei Knicks, che in NBA Cup sono tornati ad alzare un trofeo dopo più di mezzo secolo. Ora, però, è tempo di pensare al 2026 e alle molte domande a cui il nuovo anno dovrà dare risposta