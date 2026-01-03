Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il personaggio

Maxime Raynaud, l’astrofisico prestato al basket

Dario Vismara
©Getty

Il rookie dei Sacramento Kings si è ritagliato uno spazio da titolare dopo l’infortunio di Domantas Sabonis, segnalandosi come una delle poche speranze per la franchigia californiana. Il suo percorso fino alla NBA è stato però a dir poco unico, tra una straordinaria carriera scolastica che potrebbe portarlo un giorno alla NASA e una grande amicizia in campo e fuori con Victor Wembanyama

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ