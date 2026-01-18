Offerte Sky
NBA, Paolo Banchero: "Spero un giorno di potermi riappacificare con i tifosi italiani"

NBA

Durante la sessione coi media a Londra prima della seconda sfida ai Memphis Grizzlies, Paolo Banchero è tornato a parlare del suo rapporto con l’Italia, incrinatosi dopo la decisione di andare ai Mondiali del 2023 con Team USA: "Spero di potermi riappacificare e che il rapporto possa essere ricostruito. So come si sentono i tifosi italiani nei miei confronti, ma spero di poter recuperare"

Sono passati ormai due anni e mezzo da quando Paolo Banchero ha deciso di venire meno alla parola data alla nazionale italiana e unirsi a Team USA, con cui ha disputato i Mondiali del 2023 (peraltro eliminando proprio gli Azzurri ai quarti di finale). In questo periodo Banchero non ha parlato spesso del suo rapporto con l’Italia, ma a precisa domanda durante la sessione coi media a Londra alla vigilia della sfida ai Memphis Grizzlies non si è tirato indietro: "Voglio dire una cosa: spero che ci si possa riappacificare e che il rapporto possa essere ricostruito" ha detto Banchero quando gli è stato chiesto di mandare un messaggio ai tifosi italiani. "Ovviamente so che dopo la mia decisione di giocare i Monidali con gli Stati Uniti non correva buon sangue tra di noi. Abbiamo sfidato l’Italia e ho sentito un po’ di fischi e cose del genere. So come si sentono i tifosi italiani nei miei confronti, e spero che un giorno possiamo recuperare. Ho ancora buoni rapporti con l’allenatore e con alcuni giocatori della nazionale". Banchero, che si è presentato con un paio di ciabatte del Paris Saint Germain (più che altro perché realizzate dallo suo stesso sponsor tecnico personale), ha anche aggiunto di seguire il calcio "perché mia sorella, e anche io da piccolo, ci giocavamo. Il Milan è uno dei miei club preferiti".

