Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Steph Curry non è ottimista: "Infortunio strano, resterò fuori ancora"

NBA
©Getty

Questa notte Steph Curry ha saltato la sua decima partita consecutiva, ancora alle prese con un infortunio al ginocchio il cui miglioramento è ancora imprevedibile. "Mi sento meglio, ma è un infortunio strano" ha detto a ESPN durante la sfida con i Lakers: "Ogni giorno progredisco un po’, ma non sono ancora tornato a lavorare in campo. Non è un problema che vuoi che diventi persistente perché può peggiorare"

Sembrava che l’infortunio subito da Steph Curry a fine gennaio dovesse essere di poco conto, invece questa notte la stella dei Golden State Warriors ha saltato la sua decima partita consecutivae altre ne sono in arrivo, per sua stessa ammissione. Curry è alle prese con la sindrome femoro-rotulea, detto anche "ginocchio del corridore", una fastidiosa infiammazione che provoca dolore e fastidio in ogni movimento e che gli ha impedito fino a questo momento di tornare a lavorare in campo. "Mi sento meglio, ma è un infortunio strano" ha detto Curry parlando con ESPN durante la partita persa coi Los Angeles Lakers. "È imprevedibile come possa guarire, ma ogni giorno dall’All-Star Game c’è dato del progresso. Non posso chiedere altro e spero di tornare a giocare presto, ma non sono ancora tornato a fare lavoro in campo. Cerco di tenermi informa e rinforzare ogni altra parte del mio corpo, sapendo che resta poco tempo prima dello sprint finale verso i playoff. Una volta tornato in campo ci sarà bisogno di sopportare il dolore, ma non è una cosa che vuoi che diventi persistente perché può peggiorare". Non proprio l’aggiornamento che speravano di avere i tifosi di Golden State e gli appassionati di basket in generale, con gli Warriors sconfitti in 6 delle ultime 10 partite senza Curry e un record in stagione di 8-13 senza poter contate sul numero 30.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Mille triple coi Lakers: solo Kobe come LeBron

NBA

Con le quattro triple realizzate stanotte nel primo tempo contro i Golden State Warriors, LeBron...

Curry: "Infortunio strano, resterò fuori ancora"

NBA

Questa notte Steph Curry ha saltato la sua decima partita consecutiva, ancora alle prese con un...

Niente Denver: Khris Middleton resta ai Mavs

NBA

Nonostante le voci su un possibile buyout, Khris Middleton ha deciso di concludere la stagione ai...

Doncic fa 27 anni: "Ma dai compagni niente regalo"

NBA

Luka Doncic ha festeggiato in campo i suoi 27 anni, realizzando 26 punti con 6 rimbalzi e 8...

Ayton si lamenta: "Non sono un Capela qualsiasi"

NBA

Secondo quanto riportato da ESPN, dopo la sconfitta casalinga contro Orlando di martedì scorso...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS