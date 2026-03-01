Il mercato dei buyout perde uno dei giocatori di maggior prestigio: secondo quanto riportato da Marc Stein, Khris Middleton ha deciso di rimanere ai Dallas Mavericks invece di cercare di uscire dal suo contratto per unirsi a una squadra da playoff. Su di lui si erano concentrate soprattutto le attenzioni dei Denver Nuggets, che avevano dimostrato grande interesse per il veterano, il quale però dopo essere stato inserito nello scambio che ha portato Anthony Davis agli Washington Wizards ha preferito rimanere in Texas, dove ha ritrovato coach Jason Kidd con cui aveva già lavorato ai tempi dei Milwaukee Bucks e ha un ruolo definito in vista anche dell'estate, quando sarà free agent. Middleton sta viaggiando a quasi 14 punti di media in sette gare disputate con i Mavs e continuerà a ricoprire un ruolo da mentore di Cooper Flagg, anche se per sua stessa ammissione non c’è molto che si possa insegnare al numero 32: "Lui dice che non può aiutare Cooper perché è già troppo più forte di lui" ha detto Kidd in un’intervista. "Ha un bel senso dell’umorismo: è bello lavorare con uno come Khris, con la sua conoscenza e comprensione del gioco".