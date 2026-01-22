Nella notte per Milwaukee è arrivata un’alta sconfitta pesante, patita per mano dei Thunder campioni in carica. I Bucks continuano a perdere terreno persino dalla zona play-in a Est e dopo la gara Giannis Antetokounmpo ha avuto parole dure nei confronti dei compagni di squadra, a suo parere troppo impegnati a guardare le proprie statistiche e convinti di poter vincere da soli le partite

L’occasione, per Milwaukee , era di quelle ghiotte, perché al Fiserv Forum i Thunder campioni in carica si presentavano con tante assenze importanti . La vittoria, per i padroni di casa, non sembrava essere impossibile e di certo avrebbe rappresentato una iniezione di fiducia più che mai necessaria in una stagione fin qui complicatissima. E invece i Bucks sono caduti miseramente sotto i colpi di uno strepitoso Shai Gilgeous-Alexander , perdendo 122-102 e allontanandosi così ancora di più dalla zona play-in della Eastern Conference . Una sconfitta, quella contro Oklahoma City , che pare inoltre aver avuto l’effetto di far perdere la pazienza a Giannis Antetokounmpo .

Giannis contro i compagni

A pesare, per il greco, non è tanto il risultato finale, quanto l’atteggiamento tenuto dalla squadra. “Non giochiamo con la dovuta durezza, non giochiamo per vincere, non giochiamo di squadra e non abbiamo chimica” ha dichiarato Giannis nel dopo gara, “i miei compagni si sono dimostrati egoisti, forse pensando di poter vincere da soli le partite”. In effetti, poi, ad Antetokounmpo è stato chiesto dei soli 11 tiri presi dal campo, secondo dato più basso della stagione, battuto solo dai 10 presi nella partita di Cleveland dello scorso 17 novembre, dove però Giannis aveva giocato solo 13 minuti prima di uscire per infortunio. Contro i Thunder, invece, il greco ne ha giocati più di 31, ma senza ricevere molto la palla: “Non capisco, forse è perché siamo una squadra giovane, non giochiamo bene e non ci passiamo la palla a sufficienza: forse devo chiedere di passarmela con maggior forza”.