Non arrivano buone notizie dall’infermeria dei Golden State Warriors. La squadra ha infatti annunciato che Steph Curry rimarrà fuori per almeno altri dieci giorni, saltando così altre cinque partite e portando a 20 le sue assenze consecutive dal campo. Curry, fuori dallo scorso 4 febbraio, è alle prese con la sindrome femoro-rotulea, meglio conosciuta come "ginocchio del corridore", un’infiammazione che provoca rigonfiamento e dolore nella zona della rotula e che lui stesso ha definito come "imprevedibile" nel suo decorso. I tentativi di rientrare in campo dopo la pausa per l’All-Star Game non hanno dato l’esito sperato fino a questo momento e il rendimento di squadra ne ha subito le conseguenze: gli Warriors hanno perso 10 delle 15 gare disputate senza Curry e dovranno farne a meno anche per le prossime sfide contro Minnesota, New York, Washington, Boston e Detroit, di cui queste ultime quattro tutte in trasferta. Gli Warriors sono così scivolati al nono posto in classifica a Ovest, con una gara da recuperare agli LA Clippers e solo 1.5 gare di vantaggio sui Portland Trail Blazers decimi.
Problema alla mano per Maxey: gli infortunati
A pochi secondi dalla fine della sfida con Atlanta, Tyrese Maxey si è scontrato accidentalmente col compagno di squadra Adem Bona e la sua mano destra ha avuto la peggio, subendo una distorsione del mignolo che lo terrà fuori fino a fine marzo. Ecco tutti gli infortunati della stagione 2025-26 e le loro tempistiche di recupero