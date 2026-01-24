[da Sky TG 24] Un giornalista di Bring Me The News che si trovava nei pressi della scena ha dichiarato che un agente ha aperto il fuoco su un uomo fuori da Glam Doll Donuts, all'angolo tra Nicollet Avenue e 26th Street, intorno alle 9 (ora locale). Un video del reporter rivela che sono stati sparati diversi colpi e che l'agente si trovava a pochi metri dall'uomo quando è stato colpito, apparentemente al petto. L'uomo ucciso mentre era circondato da agenti federali: secondo un funzionario del Dipartimento per la Sicurezza Interna "aveva una pistola con due caricatori". Il funzionario ha fornito una foto della presunta arma da fuoco, che sembra essere una Sig Sauer Emperor Scorpion. Non è chiaro se l'uomo stesse brandendo apertamente l'arma o se questa fosse nascosta al momento in cui è stato colpito.

Il capo della polizia O'Hara ha spiegato che l'ICE ha tentato di ordinare agli uomini delle forze locali di lasciare la scena. O'Hara si è rifiutato, secondo quanto riferito da alcune fonti. Anzi ha ordinato ai suoi agenti di preservare la scena. Tutti gli agenti disponibili del dipartimento sono stati richiamati al lavoro, tranne il turno di guardia notturna, e i giorni di riposo sono stati annullati. La folla che si è radunata vicino al luogo dell'uccisione ha urlato contro la polizia, chiedendo l'arresto degli agenti federali dell'immigrazione coinvolti nell'episodio. "Eccovi qui, a proteggere degli assassini", ha gridato un uomo con un megafono.