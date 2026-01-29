Nuovi corpi, nuovo basket: il trend che (forse) potrebbe segnare il futuro della NBA
Franz Wagner e Paolo Banchero, ma anche Scottie Barnes e Cooper Flagg: giocatori di 2.06/2.08, con fisico da ala, che in campo sanno fare qualsiasi cosa, in attacco come in difesa. Questa 'semplificazione' della pallacanestro, con quintetti di giocatori interscambiabili per struttura e skill-set, sarà la prossima evoluzione del gioco? Quarto appuntamento con la rubrica di Matteo Soragna per approfondire il mondo della NBA
